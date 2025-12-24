Москве пообещали мегастройки

Столичный мэр Сергей Собянин 24 декабря выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Инвестиции в столицу в 2025 году достигли 9 трлн руб., город посетили 26,5 млн туристов, при этом Москва заняла второе место в мире по размеру экономики после Нью-Йорка. С 2010 года в городе удалось создать 2 млн новых рабочих мест. В будущем господин Собянин пообещал новые мегастройки — в мэрии уже разработали 400 новых проектов на 70 млн кв. м недвижимости. Их планируется воплощать в жизнь «не на выселках», а за счет «реновации депрессивных территорий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Сергей Собянин показал Мосгордуме ближайшее прошлое и будущее города

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Мэр Сергей Собянин показал Мосгордуме ближайшее прошлое и будущее города

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Отчет Сергея Собянина в Мосгордуме продолжался около двух часов. «Наш разговор проходит в сложное время — без малого четыре года Россия ведет борьбу за безопасность и суверенитет»,— заявил градоначальник, уточнив, что Москва не отступила от своих стратегических целей. «Мы конкурируем с ведущими мегаполисами планеты и стремимся создать новое качество жизни»,— добавил господин Собянин, уточнив, что по объему экономики столица занимает второе место в мире после Нью-Йорка.

Традиционно во время ежегодного отчета в Мосгордуме мэр говорит не только о достижениях года, но и о результатах своей работы на этом посту с 2010 года. Господин Собянин заявил, что с этого времени объем валового регионального продукта (ВРП) в Москве вырос на 41%, а объем инвестиций увеличился вчетверо и по итогам 2025 года может превысить 9 трлн руб. За этот срок число производственных площадей в городе выросло с 10 млн до 13 млн кв. м, и в следующую пятилетку власти планируют удвоить этот показатель. В городе увеличат производство электроники, откроют несколько фармацевтических фабрик и завод электробатарей в Красной Пахре.

Городской IT-бизнес за пятилетку вырос вдвое и достиг 10% ВРП, столько же приносит экономике креативный сектор, удовлетворенно заявил господин Собянин, пообещав создать на базе студии «Москино» крупнейший кластер по производству медиа, игр и анимации. «Это имеет и политический смысл. От того, что наши граждане смотрят и во что играют, зависят их представления о мире»,— сказал мэр.

Драйвером экономики назван и туризм: в 2025 году Москву посетило около 26,5 млн туристов, а вклад этой индустрии в 2030 году в региональный ВРП должен увеличиться до 6–7%.

Много Сергей Собянин говорил и о строительстве, упомянув введение за эти годы 47 млн кв. м технопарков и офисных зданий, что позволило создать 2 млн рабочих мест вне центра города, «что важно для распределения трафика». Упомянут и транспортный каркас столицы (из 443 станций метро, МЦК, МЦД, а также автотрасс), помогающий связывать город с областью и совокупной агломерацией в 30 млн человек. За счет строек и развития территорий Москва, заверил мэр, сделала шаг к так называемому 15-минутному городу, когда основные сервисы и услуги находятся в шаговой доступности. Заодно он привел статистику, что число дней с пробками уровнем восемь баллов и выше на дорогах Москвы с 2010 года уменьшилось впятеро.

Дальнейшие планы Москвы выглядели масштабно.

В мэрии хотят перейти «от отдельных проектов к реализации комплексной программы градостроительного развития» с избавлением столицы от заброшенных и депрессивных территорий.

По словам господина Собянина, уже готовы 400 проектов по превращению таких территорий в 70 млн кв. м недвижимости и созданием 1 млн рабочих мест. «Новые поликлиники, квартиры, школы — и все это в черте обжитого города, а не где-то на выселках»,— пообещал мэр.

Спикер столичного парламента Алексей Шапошников (ЕР) счел отчет градоначальника «программой столицы-2040». Депутат Мосгордумы Александр Семенников (ЕР) интересовался, как найти баланс в миграционном вопросе между безопасностью и «вовлечением приезжих в нормальное русло мегаполиса». Его коллегу из КПРФ Николая Зубрилина взволновало качество и архитектура возводимых в городе строек. «Ведь мы гордимся сталинским ампиром»,— пояснял депутат.

Господин Собянин согласился с такой оценкой сталинской архитектуры, но напомнил, что сейчас Москва борется с наследием «хрущевского периода, а скоро будет и с брежневским». В 2010 году город в основном застраивался «советскими домами» производства ДСК-1, парировал мэр, уточнив, что за эти годы Москва перешла к монолиту, индивидуальным проектам, при этом в мэрии стали утверждать облик «всего, включая трансформаторные подстанции», пытаясь избежать серости и типовой застройки.

Что касается мигрантов, то господин Собянин признался, что лучше бы обходиться вообще без них, «но демографическая ситуация диктует иные меры». Их вклад в экономику он оценил в 5–6% ВРП, а дефицит трудовых ресурсов — в 400–500 тыс. человек, дав понять, что показатель будет только нарастать. При этом градоначальник заверил, что правительственный эксперимент (в рамках которого иностранцы из безвизовых стран должны сдавать биометрию в столичных аэропортах и устанавливать специальное приложение) признан удавшимся и будет распространен на другие регионы РФ. С момента запуска эксперимента в декабре 2024 года система позволила «отсеять» 45 тыс. человек, или 10% въезжающих мигрантов, добавил градоначальник.

Александр Воронов