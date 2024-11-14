Вставай, Москва зеленая

Мосгордума единогласно приняла закон, который заменит три действующих природоохранных столичных закона. Документ исключает стройки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и определяет термины «зеленого каркаса» Москвы и особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ). На территориях ООЗТ разрешат, в отличие от ООПТ, частичную застройку (например, возведение спортивных объектов), а власти получат право переводить земли из одной категории в другую. В департаменте природопользования Москвы, впрочем, “Ъ” заверили, что число охраняемых законом зеленых зон в городе лишь увеличится, поясняя, что санкции за нарушения режимов охраны ООЗТ и ООПТ решено уравнять. Так, за повреждение деревьев в обеих зонах грозит штраф до 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Законопроект «Об охране и использовании зеленого фонда» внесли в городской парламент представители комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы. В нем определены основные понятия (например, зеленых насаждений и ООПТ) и описаны правовые режимы охраны различных зон. Документ должен заменить три действующих в Москве закона (в том числе об ООПТ и «О защите зеленых насаждений»), из которых и взяты многие формулировки. Так, в зоне ООПТ запрещается повреждение деревьев и кустарников и возведение капитальных объектов, не связанных с функционированием территории. В проекте упоминаются и новые термины, в том числе ООЗТ и «зеленый каркас» Москвы (объединение ООПТ, ООЗТ и других «территорий зеленого фонда» с особым «природоохранным, научным, культурным, эстетическим значением»). На землях ООЗТ разрешается возводить парковки и капитальные объекты «рекреационного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения», а правительство Москвы своим решением сможет преобразовывать ООПТ в ООЗТ.

В пояснительной записке необходимость принятия документа объясняется изменением федерального регулирования и тем, что действующие механизмы «потеряли эффективность» в защите природы. Опрошенные “Ъ” юристы и экологи называли проект «концептуально неплохим», но опасались «уменьшения площади природных территорий» (см. “Ъ” от 12 ноября). Так, в юридической компании Zharov Group сетовали, что законопроект позволит властям переводить ООПТ в ООЗТ «даже на таких значимых территориях», как парк «Москворецкий».

По данным столичного департамента природопользования, в городе определены 148 ООПТ общей площадью около 20 тыс. га (вся Москва занимает территорию в 251 тыс. га). В 2012 году после присоединения к Москве новых территорий, в том числе лесов, в нормативных документах появилась новая категория — ООЗТ. Постановлением №424 правительства Москвы определены 132 ООЗТ общей площадью 67 тыс. га.

«Важность зеленых насаждений растет! Идет глобальная конкуренция мегаполисов — за человеческий капитал, умы и инвестиции. И экология занимает тут важное место»,— заявил в Мосгордуме редактор законопроекта, депутат Мосгордумы Степан Орлов (ЕР).

В департаменте природопользования Москвы “Ъ” заверили, что число охраняемых законом зеленых зон в городе с принятием законопроекта лишь увеличится — «в несколько раз». Документ защитит не только ООПТ, но и «парки, скверы, бульвары, даже дворы и сезонное озеленение». «Наиболее ценные из территорий войдут в "зеленый каркас",— пояснили в департаменте.— Он будет обеспечивать связность зеленых территорий в городе и пользоваться особой охраной, за вырубку предполагается применять повышенные компенсации». Об этом же говорил на слушаниях и господин Орлов, который сообщил, что проект разработан «при участии органов исполнительной власти».

Отметим, что параллельно Мосгордума приняла поправки к столичному КоАП, которыми во многом выравнивается административная ответственность за нарушения режимов охраны в ООПТ и ООЗТ. Так, документом предусмотрены штрафы в 5 тыс. руб. для граждан и до 1 млн руб. для юрлиц за повреждение и уничтожение зеленых насаждений. Новые санкции, заверяют “Ъ” в столичном департаменте природопользования, помогут «защитить сквер у дома на общегородском уровне».

В пояснительной записке также говорится об устаревшем механизме компенсационной высадки (по принципу посадки такого же количества деревьев, сколько было срублено). Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм согласен, что «в условиях ограниченной площади» города реализация такого механизма затруднительна и это «приводит к формализму»: «Взамен полноценных деревьев высаживают саженцы, либо компенсация не осуществляется вовсе». Впрочем, новый механизм компенсации в проекте не фигурирует: его предлагается установить подзаконным актом. Замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Андрей Кашанин предполагает, что это будет происходить с учетом «экосистемных функций», то есть ценности зеленых насаждений. Эксперт также обращает внимание, что с принятием законопроекта «любая деятельность в городе будет проводиться с учетом показателей озелененности». Об этом же говорит и эксперт общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов, но подчеркивает, что «многое зависит от конкретных нормативов озелененности» — их также определят подзаконными актами.

Александр Воронов