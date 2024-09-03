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Коммерсантъ FM
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Столичные власти собрались благоустроить все улицы Москвы

В 2024–2028 годах городские власти планируют благоустроить 3,6 тыс. улиц «в старых границах Москвы» (то есть в основном внутри МКАД). Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник напомнил, что с 2011 года власти обустроили «на новом качественном уровне» 825 улиц и площадей, что составляет 18% от общего числа улиц внутри МКАД. Уточнив, что всего в «старой» Москве 4,5 тыс. улиц, и «большинство из них находятся в приличном состоянии», господин Собянин рассказал о поручении разработать программу благоустройства «всех московских улиц».

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Программу по благоустройству города (первоначально называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года. Тогда было отремонтировано 47 улиц, в 2016-м — 61 улица, в 2017 году — 82 улицы (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо). Масштабный ремонт в Москве не осуществлялся в 2018 году из-за проведения в России чемпионата мира по футболу и в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2022 году власти обнародовали 67 тендеров о благоустройстве (примерно на 43 млрд руб.), в 2023 году — 57 конкурсов (на 33 млрд руб.)

В феврале 2024 года господин Собянин анонсировал самые масштабные работы в истории города, пообещав в этом году благоустроить 785 улиц. Мэр тогда уточнял, что ремонт будет идти в формате «От дома до дома» (проводится в Москве с 2021 года). Его суть сводится к ковровому ремонту городских территорий от одного фасада здания до другого на противоположной стороне улицы. Запланированное благоустройство 3,6 тыс. улиц будет проходить в этом же формате, дал понять градоначальник. Отметим, в столичном законе о бюджете 2024 года на госпрограмму «Развитие городской среды» предусмотрены расходы в размере 244,8 млрд руб.

Отдельной задачей господин Собянин назвал новый ремонт 19 основных вылетных магистралей. Отметим, что, например, в 2022 году столичные власти объявляли тендеры на благоустройство двух участков Ленинского проспекта на общую сумму свыше 6 млрд руб. Впрочем, мэр отметил, что большинство магистралей ремонтировали «восемь-десять лет назад»: «Пора вернуться к ним — подновить то, что обветшало, добавить зелени деревьев, отремонтировать фасады домов и сделать художественную подсветку зданий».

Александр Воронов

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