В штаб национальной команды также вошли Андрей Миронов, Алексей Терещенко и Игорь Щадилов, тренер вратарей Максим Соколов и тренер по общей физической подготовке Александр Кофанов. «Считаю, что для России очень важно вновь выйти на международную арену. Мы должны быть готовы ко всем возможным трудностям, серьезно готовиться к играм с сильными соперниками»,— отметил господин Титов.