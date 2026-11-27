Сборной России по хоккею на Универсиаде-2027 будет руководить Герман Титов
Герман Титов назначен главным тренером мужской сборной России по хоккею на зимней Универсиаде 2027 года, которая пройдет в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.
В штаб национальной команды также вошли Андрей Миронов, Алексей Терещенко и Игорь Щадилов, тренер вратарей Максим Соколов и тренер по общей физической подготовке Александр Кофанов. «Считаю, что для России очень важно вновь выйти на международную арену. Мы должны быть готовы ко всем возможным трудностям, серьезно готовиться к играм с сильными соперниками»,— отметил господин Титов.
Турнир пройдет с 15 по 25 января. Россияне выступят в нейтральном статусе. В последний раз отечественные хоккеисты принимали участие в зимней Универсиаде в 2019 году в Красноярске. Тогда мужская и женская команды взяли золото.
Герману Титову 61 год. В Континентальной хоккейной лиге он возглавлял московский «Спартак», омский «Авангард» и челябинский «Трактор». Сейчас специалист тренирует «Динамо-СПб» из Всероссийской хоккейной лиги. В качестве игрока Титов выиграл чемпионат мира (1993) и завоевал серебряную медаль Олимпиады (1998).