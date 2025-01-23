Штрафы за парковку дополнят бизнес-тарифом

Мосгордума в десять раз — до 50 тыс. руб.— повышает штраф за неоплату парковки в столице для юридических лиц—владельцев автотранспорта. Действующую сейчас санкцию называют неэффективной в «Единой России», где подсчитали, что практически пятая часть всех подобных штрафов в городе приходится на корпоративные автомобили, в основном из таксомоторных и логистических компаний. Нередко, утверждают депутаты, машины стоят весь день около больниц и поликлиник или на парковках, где тариф достигает 800 руб. в час.

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Поправки к столичному КоАП фракция «Единая Россия» внесла в Мосгордуму в ноябре 2024 года. 23 января документ обсуждала комиссия городского парламента по транспорту.

Штраф за неоплаченную парковку авторы инициативы планируют повысить для юрлиц, владеющих транспортными средствами, с 5 тыс. до 50 тыс. руб.

Администрирует нарушения ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Физлиц повышение не коснется.

Доля штрафов за неоплаченную парковку, приходящихся на юрлица, постоянно растет (см. таблицу), рассказала глава комиссии Мосгордумы по транспорту Сабина Цветкова. Чаще всего, по ее данным, к ответственности привлекаются «таксомоторные и логистические компании». Нередко нарушители оставляют машины на весь день около школ, МФЦ, больниц, а также на парковках, где тариф может достигать 800 руб. в час. Поэтому действующая санкция неэффективна, сказано в пояснительной записке к поправкам. «Штраф будет побуждать юрлиц оплачивать парковочную сессию и помогать городу повышать оборачиваемость каждого парковочного места»,— заявил депутатам директор АМПП Павел Павлов. Он уточнил, что одним парковочным местом в течение дня должны воспользоваться по очереди как минимум семь машин.

Как в Москве штрафуют бизнес за неоплату парковки Выйти из полноэкранного режима Число штрафов*, оформленных на юрлиц (тыс. шт.) Процент от общего числа штрафов за неоплаченную парковку 2020 246,4 16,4 2021 334,9 17,4 2022 408,3 20,9 2023 338 18,2 2024 389,3 19,2 Открыть в новом окне *Ст. 8.14 КоАП Москвы, штраф 5 тыс. руб. Данные: Мосгордума, ГКУ АМПП.

Повышение санкций может обернуться проблемой и для физлиц, предположил депутат Родион Газманов. По его словам, если водитель взял в аренду автомобиль, принадлежащий юрлицу) и забыл оплатить парковку, то затем компания выставит ему 50-тысячный штраф. Депутат Наталья Метлина (которая, по ее словам, пользуется машиной, оформленной на компанию) пожаловалась, что из-за проблем со спутниковой навигацией приложение «Парковки России» часто не может корректно определить парковочную зону. В результате ей порой приходится тратить «минут 20» на поиск информационной таблички с номером парковки, а за это время успевает «прилететь штраф». В целом же, по мнению депутата Метлиной, «профилактика нарушений нужна, но слишком уж жестокая мера предлагается».

В ответ Павел Павлов дал понять, что невнимательность водителей не должна освобождать их от ответственности: «Когда мы за хлебом в магазин заходим, заплатить ведь не забываем?» Он напомнил, что для оплаты парковки есть множество возможностей: через СМС, сайт АМПП и звонок в контакт-центр. Он также напомнил, что водители в случае ошибки приложения вправе до истечения суток исправить номер, время начала и окончания парковочной сессии.

В итоге комиссия одобрила поправки. Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов акцентировал внимание на том, что штрафы собираются исключительно для профилактики нарушений. «У нас нет задачи пополнить городскую казну. Боже упаси! — пояснил он.— Для нас идеальная ситуация, чтобы ни копейки от штрафов в бюджет не поступало». Его поддержал и господин Павлов: «АМПП и так достаточно пополняет бюджет — на наши деньги уже сделали тысячи дворов». Сборы от платных парковок, напомним, идут на благоустройство территорий (в 2024 году сумма, например, составила 9,8 млрд руб.).

Иван Буранов