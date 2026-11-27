Иск был подан генпрокурором Александром Гуцаном после того, как сотрудниками ФСБ и СКР была установлена причастность участников организации к террористической деятельности, в том числе к нападению на посетителей «Крокус Сити Холла» в 2024 году. За это преступление двое участников общины, вооружившие исполнителей, осуждены на пожизненные сроки.