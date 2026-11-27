В список террористов включили последователей Белхороева
Как стало известно “Ъ”, вступило в силу вынесенное 14 октября решение Верховного суда России о признании террористической и запрете в РФ международной организации «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев» (иные используемые наименования: «Белхороев Батал-Хьажийн т1ехьар тоаба — баталхьажий», «Вирд последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев», «Баталхаджинцы»).
Иск был подан генпрокурором Александром Гуцаном после того, как сотрудниками ФСБ и СКР была установлена причастность участников организации к террористической деятельности, в том числе к нападению на посетителей «Крокус Сити Холла» в 2024 году. За это преступление двое участников общины, вооружившие исполнителей, осуждены на пожизненные сроки.
Теперь название общины размещено под №79 в списке террористических организаций на сайте ФСБ. При этом собеседники “Ъ” в силовых структурах обратили внимание, что уголовное преследование не грозит всем последователям Белхороева. Речь идет только о тех из них, кто продолжит совершать действия террористической направленности. За это, например, по ст. 205.5 (создание террористической организации или участие в ней) УК предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.
К тем, кто может заинтересовать силовиков, относятся и лица, пропагандирующие экстремизм и терроризм в публикациях в соцсетях и мессенджерах. Каналы уже установлены, отметил собеседник “Ъ”, в отношении их авторов и подписчиков будут проведены проверки.