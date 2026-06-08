Депутаты Мосгордумы предложили освободить призывников-сирот от оплаты жилья и ЖКУ

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект об освобождении лиц, которые проходят срочную службу и воспитывались без родителей, от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

Как следует из пояснительной записки, изменения вносятся в ст. 13 закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Норма распространяется на тех, кто занимает жилье по договорам найма специализированного жилья, социального найма (включая членов семьи нанимателя), а также на собственников жилых помещений. Предполагается, что эти расходы будут оплачены из бюджета столицы.

Законопроектом также предлагается предоставлять этим категориям по договорам найма жилые помещения из жилищного фонда мэрии Москвы. При этом приоритетное право на жилье будут иметь те сироты или оставшиеся без попечения родителей, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции».