Курьеров гонят с тротуаров

Ежедневно в Москве работают 25 тыс. курьеров, которые совершают 650 тыс. поездок в основном на электровелосипедах. Такие данные были представлены в Мосгордуме. После внедрения в 2024 году в Москве городского стандарта для курьеров сервисам удалось приодеть курьеров, унифицировать их сумки и избавиться от «старых и ржавых» транспортных средств, говорят столичные чиновники. Остаются проблемы с превышением скорости и движением доставщиков по тротуарам, констатировали в Мосгордуме, напомнив, что с 1 мая 2025 года скорость на всех велосипедах курьеров технически ограничат 25 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курьеры на электровелосипедах ежедневно формируют почти четверть нагрузки на дорожно-транспортную сеть Москвы, не пренебрегая ездой по тротуару

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Курьеры на электровелосипедах ежедневно формируют почти четверть нагрузки на дорожно-транспортную сеть Москвы, не пренебрегая ездой по тротуару

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Регулирование работы транспорта для «доставки на "последней миле"» обсуждалось на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту. «У каждого своя история столкновений с курьерами. Нет семьи, которая бы не сопрягалась с этим»,— пожаловалась глава комиссии Сабина Цветкова (ЕР). По данным спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова (ЕР), в Москве насчитывается более 100 тыс. курьеров с электровелосипедами и электросамокатами, к 2030 году их число может удвоиться. «При растущей популярности курьерских сервисов надо реагировать на новые вызовы»,— пояснил спикер.

По данным столичного дептранса, ежедневно в Москве работают 25 тыс. курьеров, совершающих по 650 тыс. поездок (или 23% всех поездок по улично-дорожной сети Москвы). В среднем на курьера приходится 26 доставок в день; наибольший спрос (более трети заказов по стоимости) — доставка продуктов в выходные с утра и до обеда. Сервисами доставок, по оценке мэрии, пользуется 76% горожан.

Как пояснила на слушаниях представитель столичного дептранса Полина Стасюк, город развивает сервисы доставки для разгрузки автодорог («велокурьеры занимают гораздо меньше места»), избавления от излишних складов и как социальную функцию («не у всех есть возможность дойти до магазина»). Господин Шапошников напомнил, что в апреле 2024 года в Москве введен единый стандарт для курьеров (предполагает наличие узнаваемой формы компании, опрятной одежды и сумки и идентификацию личности). Из представленных на слушаниях материалов следовало, что чиновникам удалось заставить сервисы и курьеров использовать форму и сумки единого стандарта со светоотражающими элементами и частично увеличить номера на сумках и электровелосипедах так, чтобы их могли считывать камеры. «Курьеры сейчас аккуратны. Сервисы привели в хорошее техническое состояние свои транспортные средства. Убрали следы коррозии, чтобы город не выезжали старые и ржавые велосипеды»,— перечислила госпожа Стасюк.

Но остаются две проблемы: движение доставщиков по тротуарам и превышение скорости. Как ранее сообщал “Ъ”, полиция фиксирует «значительное» число жалоб от населения на курьеров, использующих электровелосипеды (см. “Ъ” от 24 февраля). ГИБДД проводит рейды, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах. Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский заявил в Мосгордуме, что в 2024 году к ответственности за правонарушения привлекли 100 тыс. велокурьеров, в 2025 году — 8 тыс.

Господин Шапошников напомнил, что с 1 мая 2025 года доставщикам запрещено разгоняться свыше 25 км/ч. Полина Стасюк ждет, что к этому времени сервисы установят ограничители скорости на электровелосипедах. Сабина Цветкова предложила запретить движение курьеров по тротуарам.

В случае введения запрета властям нужно предложить курьерам парковочные места, от которых заказы можно нести пешком, сказал, выступая в Мосгордуме, директор по взаимодействию с органами власти компании «Инстамарт Сервис» (бренд «Купер») Павел Глухов. Более логичным он считает техническое ограничение скорости электровелосипеда на тротуаре — до уровня пешехода (около 5 км/ч). Замдиректора по взаимодействию с органами власти сервисов «Яндекса» Максим Рожнев сказал, что компания уже предлагает курьерам 2,5 тыс. электровелосипедов своей разработки в аренду: на технике есть модули, ограничивающие скорость 25 км/ч и «позволяющие замедляться в определенных зонах».

Александр Воронов