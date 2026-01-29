Мосгордума предложила ввести обязательную маркировку видеоигр по возрасту

Мосгордума разработала законопроект, который вводит обязательную маркировку видеоигр в зависимости от возраста игрока и блокировку информации в интернете при использовании некорректной маркировки. Предложения содержатся в проекте поправок к федеральным законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Поправки 29 января представил спикер столичного парламента Алексей Шапошников на слушаниях в Мосгордуме о противодействии деструктивному контенту.

«Существующие механизмы законодательного регулирования (интернет-контента.— “Ъ”) в полной мере не достигают цели» блокировок доступа, говорится в пояснительной записке к проекту. Там же приводятся данные о 133 млн интернет-пользователей в России в 2025 году, которые в среднем проводят по восемь с половиной часов в день в сети.

В поправках содержится норма о возможности добровольной маркировки информационной продукции, для которой такие требования не установлены законом. Законопроект, по словам господина Шапошникова, должен усилить механизмы защиты «от того, что может навредить психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка». «Дети и подростки проводят в сети по несколько часов в день, и далеко не вся информация там безопасна»,— добавил спикер Мосгордумы. В случае поддержки законопроекта столичным парламентом он будет направлен в Госдуму.

В декабре 2024 года группа сенаторов и депутатов уже вносила в нижнюю палату парламента законопроект об обязательной маркировке, обязывающий цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Авторы поправок требовали указывать наличие в игре элементов жестокости, паники, нецензурной брани. В мае 2025 года законопроект одобрил к первому чтению комитет Госдумы по экономической политике, но дальнейшего движения документ не получил. Участники рынка называли поправки избыточными и напоминали, что в РФ уже запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр. По данным Роскомнадзора на октябрь прошлого года, в 2025 году в РФ было заблокировано 1,2 млн интернет-площадок с запрещенным контентом.

Александр Воронов