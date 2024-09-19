Фракция львов и близнецов

В среду начал работу новый, VIII созыв Мосгордумы. Депутаты выбрали спикера (им в третий раз стал единоросс Алексей Шапошников), двух его заместителей (единороссы Степан Орлов и Людмила Гусева), представителя в Совете федерации (вновь Инна Святенко), а также глав профильных комиссий, среди которых нашлось место и двум представителям КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новый созыв сходу продемонстрировал несвойственный ранее столичному парламенту динамичный порядок работы: в отсутствие не избравшихся от оппозиции возмутителей спокойствия, запомнившихся спорами и длинными выступлениями, заседание продлилось лишь около четырех часов. Напомним, «Единая Россия» (ЕР) в этот раз получила в Мосгордуме 38 из 45 мандатов, КПРФ — три, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — по одному, а еще два места заняли самовыдвиженцы.

В начале заседания Александр Семенников (ЕР) выступил с краткой статистической справкой относительно профессиональных, возрастных, гендерных, а также зодиакальных характеристик нового состава МГД. Он доложил, что Мосгордума осталась лидером среди региональных парламентов по женскому представительству (20 дам при 25 мужчинах), и «никаких других гендеров, к счастью, в Мосгордуму не прошло». Средний возраст избранников составил 52,5 года, 18 из них родились в Москве, большая часть — депутаты предыдущего созыва (10 человек, 22%). Далее следуют руководители госучреждений (9 и 20%), предприниматели (6 и 13%), госслужащие (5 и 11%) и работники науки и образования (3 и 6%).

«Еще очень важная характеристика — знаки зодиака»,— неожиданно добавил господин Семенников и открыл, что больше всего среди новых мосгордумцев львов и близнецов (по 6 человек).

Переизбрание многолетнего председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова сюрпризом не стало, как и выдвижение в Совфед Инны Святенко. Среди вице-спикеров случилась ротация: Степан Орлов сохранил свою позицию, а вот вместо Андрея Медведева (занявшего этот пост в разгар работы предыдущего созыва после смерти коммуниста Николая Губенко), ЕР выдвинула Людмилу Гусеву. Другие фракции своих кандидатов предлагать не могли в силу малочисленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Представитель Мосгордумы в Совете федерации Инна Святенко Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Депутат Мосгордумы Степан Орлов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Представитель Мосгордумы в Совете федерации Инна Святенко Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Депутат Мосгордумы Степан Орлов Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото

Руководящий состав и профиль некоторых комиссий также подверглись реформам. Подшефная Александру Семенникову (и в прошлом, и в текущем созыве) комиссия по законодательству, регламенту и процедурам стала комиссией по безопасности, регламенту и процедурам. Отдельную комиссию создали под вопросы, связанные с городским транспортом (в прошлом созыве ими ведала комиссия по городскому хозяйству). Ее возглавила Сабина Цветкова. При этом комиссий по экологии и межпарламентскому сотрудничеству в думе теперь не будет.

Под контролем оппозиции остались две комиссии из 14 (в предыдущем созыве 4 из 15).

Свои посты сохранили коммунисты Николай Зубрилин (комиссия по делам общественных объединений) и Леонид Зюганов (по промышленности и науке). Комиссию по образованию, которой в прошлом созыве руководил Евгений Бунимович («Яблоко»), возглавил все тот же Александр Семенников. Важные комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, а также по экономической и социальной политике возглавили Степан Орлов и Людмила Гусева, руководившие ими и в прошлом созыве. Кроме того, глава столичного исполкома ЕР Максим Руднев будет руководить рабочей группой по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Подавляющее большинство назначений состоялось единогласно: до 100% голосов не дотянули только господа Зубрилин (43 из 45) и Зюганов (44 из 45).

Лидером фракции ЕР вместо Степана Орлова станет Александр Семенников. Шефство Николая Зубрилина над депутатами КПРФ, судя по всему, вопросов не вызывает. Елена Ямщикова («Справедливая Россия — За правду») и Александр Даванков («Новые люди»), вероятно, создадут фракции из одного человека. Самовыдвиженцы Мария Воропаева и Петр Потапов, чьи победы как свои преподнесла ЛДПР, пока о своих планах молчат.

Григорий Лейба