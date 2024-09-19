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Коммерсантъ FM
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Фракция львов и близнецов

Новый созыв Мосгордумы распределил руководящие посты без дискуссий

В среду начал работу новый, VIII созыв Мосгордумы. Депутаты выбрали спикера (им в третий раз стал единоросс Алексей Шапошников), двух его заместителей (единороссы Степан Орлов и Людмила Гусева), представителя в Совете федерации (вновь Инна Святенко), а также глав профильных комиссий, среди которых нашлось место и двум представителям КПРФ.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новый созыв сходу продемонстрировал несвойственный ранее столичному парламенту динамичный порядок работы: в отсутствие не избравшихся от оппозиции возмутителей спокойствия, запомнившихся спорами и длинными выступлениями, заседание продлилось лишь около четырех часов. Напомним, «Единая Россия» (ЕР) в этот раз получила в Мосгордуме 38 из 45 мандатов, КПРФ — три, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — по одному, а еще два места заняли самовыдвиженцы.

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В начале заседания Александр Семенников (ЕР) выступил с краткой статистической справкой относительно профессиональных, возрастных, гендерных, а также зодиакальных характеристик нового состава МГД. Он доложил, что Мосгордума осталась лидером среди региональных парламентов по женскому представительству (20 дам при 25 мужчинах), и «никаких других гендеров, к счастью, в Мосгордуму не прошло». Средний возраст избранников составил 52,5 года, 18 из них родились в Москве, большая часть — депутаты предыдущего созыва (10 человек, 22%). Далее следуют руководители госучреждений (9 и 20%), предприниматели (6 и 13%), госслужащие (5 и 11%) и работники науки и образования (3 и 6%).

«Еще очень важная характеристика — знаки зодиака»,— неожиданно добавил господин Семенников и открыл, что больше всего среди новых мосгордумцев львов и близнецов (по 6 человек).

Переизбрание многолетнего председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова сюрпризом не стало, как и выдвижение в Совфед Инны Святенко. Среди вице-спикеров случилась ротация: Степан Орлов сохранил свою позицию, а вот вместо Андрея Медведева (занявшего этот пост в разгар работы предыдущего созыва после смерти коммуниста Николая Губенко), ЕР выдвинула Людмилу Гусеву. Другие фракции своих кандидатов предлагать не могли в силу малочисленности.

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Представитель Мосгордумы в Совете федерации Инна Святенко

Представитель Мосгордумы в Совете федерации Инна Святенко

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Депутат Мосгордумы Степан Орлов

Депутат Мосгордумы Степан Орлов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Представитель Мосгордумы в Совете федерации Инна Святенко

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Депутат Мосгордумы Степан Орлов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Руководящий состав и профиль некоторых комиссий также подверглись реформам. Подшефная Александру Семенникову (и в прошлом, и в текущем созыве) комиссия по законодательству, регламенту и процедурам стала комиссией по безопасности, регламенту и процедурам. Отдельную комиссию создали под вопросы, связанные с городским транспортом (в прошлом созыве ими ведала комиссия по городскому хозяйству). Ее возглавила Сабина Цветкова. При этом комиссий по экологии и межпарламентскому сотрудничеству в думе теперь не будет.

Под контролем оппозиции остались две комиссии из 14 (в предыдущем созыве 4 из 15).

Свои посты сохранили коммунисты Николай Зубрилин (комиссия по делам общественных объединений) и Леонид Зюганов (по промышленности и науке). Комиссию по образованию, которой в прошлом созыве руководил Евгений Бунимович («Яблоко»), возглавил все тот же Александр Семенников. Важные комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, а также по экономической и социальной политике возглавили Степан Орлов и Людмила Гусева, руководившие ими и в прошлом созыве. Кроме того, глава столичного исполкома ЕР Максим Руднев будет руководить рабочей группой по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Подавляющее большинство назначений состоялось единогласно: до 100% голосов не дотянули только господа Зубрилин (43 из 45) и Зюганов (44 из 45).

Как ЕР вернула московскую оппозицию на десять лет назад

Лидером фракции ЕР вместо Степана Орлова станет Александр Семенников. Шефство Николая Зубрилина над депутатами КПРФ, судя по всему, вопросов не вызывает. Елена Ямщикова («Справедливая Россия — За правду») и Александр Даванков («Новые люди»), вероятно, создадут фракции из одного человека. Самовыдвиженцы Мария Воропаева и Петр Потапов, чьи победы как свои преподнесла ЛДПР, пока о своих планах молчат.

Григорий Лейба

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