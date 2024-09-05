Кубический социализм

КПРФ в среду провела в центре Москвы акцию «Красные в городе», посвященную выборам в Мосгордуму. Лидер партии Геннадий Зюганов совершил обход Триумфальной площади, где были установлены агитационные кубы и виндеры (флаги на стационарных флагштоках), и по очереди пообщался с каждым кандидатом. Коммунисты также призвали своих избирателей не доверять электронике и требовать на участках бумажный бюллетень — даже если они, вопреки новым требованиям, не подали заранее заявку на традиционное голосование.

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Агитационные кубы информировали о кандидатах с помощью слоганов и иногда краткого изложения их программ. Так, Матвей Зотов (округ №8) обещал остановить расширение платных парковок, Дмитрий Павлов (№26) выступал за увеличение числа объектов социальной инфраструктуры, а Андрей Гребенник (№4) требовал «прекратить перекладку бордюрного камня и асфальта». «Побеждает коммунист — побеждает народ»,— уверял москвичей Андрей Дутов (№9). Роман Устюжанин (№3) был отрекомендован как «эксперт по правде», а Николай Сергеев (№25) — как «Свой. Местный. Наш».

Господин Сергеев рассказал “Ъ”, что недавно попал в полицию из-за того, что у правоохранителей вызвал подозрение его агиткуб, а еще два куба в первый же день украли у станции метро.

«К кубам придираются больше, чем к виндерам. У нас, пока меня не сняли с выборов, были ежедневные драки»,— признался “Ъ” Павел Тарасов, выдвинутый по 23-му округу. Ему и двум другим снятым с выборов кандидатам — Дмитрию Сараеву (№21) и Игорю Суханову (№39) — был посвящен отдельный куб с надписью «Ни одного голоса партии власти». Как пояснил господин Тарасов, в округах, оставшихся без коммунистов, КПРФ призывает избирателей голосовать за кого-либо не от «Единой России».

Леонид Зюганов (округ №20) рассказал соратникам, что кандидаты проводили встречи во дворах, и одной из наиболее волнующих людей тем оказалась миграция. Сам Леонид Зюганов недавно столкнулся с электросамокатчиком, когда ехал на велосипеде, и пришел на акцию с рукой на перевязи, обозначив таким образом еще одну актуальную для Москвы проблему. Примерно через полчаса на площади появился его дед Геннадий Зюганов в красной кепке с надписью «СССР», в сопровождении депутатов Госдумы и первого секретаря московского горкома Николая Зубрилина (округ №10). Лидер партии обошел площадь, пообщавшись и сфотографировавшись со всеми кандидатами. Те на жизнь не жаловались, а демонстрировали боевой настрой. Например, Дмитрий Болотников (округ №11) заверил руководителя, что «чем кампания сложнее, тем она интереснее».

Геннадий Зюганов также сделал заявление для СМИ, поблагодарив товарища Зубрилина за то, что он «собрал хорошую команду на выборах в Москве», и напомнив, что «в центре программы КПРФ — справедливость, дружба, мир и социализм».

«За социализм!» — дружно откликнулись активисты. Также лидер партии призвал своих избирателей голосовать бумажными бюллетенями и не доверять электронному голосованию. В этом году, напомним, чтобы получить бумажный бюллетень, москвичи должны были подать в избирком заявку до 2 сентября. Однако несоблюдение этого условия, по убеждению Геннадия Зюганова, не должно поставить крест на обычном голосовании: «Говорят, не дадут бюллетень бумажный. Дадут, никуда не денутся!» Активисты, общаясь с пришедшими на акцию избирателями, эту идею горячо поддерживали и советовали «скандалить» на участках, требуя бумажный бюллетень.

Ксения Веретенникова