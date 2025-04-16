Мосгордума обновила городские законы о местном самоуправлении

Мосгордума на пленарном заседании сегодня, 16 апреля, одобрила поправки к нескольким столичным законам, регулирующим систему местного самоуправления (МСУ). За проголосовали 39 из 45 депутатов, двое воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Петр Потапов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Депутат Петр Потапов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Законопроект был внесен в московский парламент комиссией по госстроительству и МСУ 7 апреля. Он нужен для приведения городских законов в соответствие с федеральными, объяснил депутат Петр Потапов (ЛДПР). Из четырех законов будут изъяты упоминания о муниципальных избирательных комиссиях. Кроме того, авторы поправок предложили увеличить срок рассмотрения правотворческих инициатив граждан органами МСУ с нынешних 30 до 90 дней. Другой поправкой устанавливается, что порядок отчетности глав муниципальных образований определяется органами МСУ. При этом такой отчет нужно будет разместить на официальном сайте органа МСУ в течение 14 дней после его презентации представительному органу.

Председатель комиссии по госстроительству и МСУ Александр Козлов («Единая Россия») сообщил, что поправки «назрели давно», но связаны в том числе с новым базовым законом о местном самоуправлении. Претензии к поправкам высказал только глава фракции КПРФ Николай Зубрилин. Он выступил против изменения порядка отчетности и «оттягивания» рассмотрения инициатив граждан органами МСУ. Самой же болезненной инновацией, по его мнению, является «фактическое упразднение» муниципальных избиркомов: «Это плохо с точки зрения гражданского сообщества, когда упраздняется звено взаимного сообщения от избирателей к должностным лицам». В связи с этим, заявил господин Зубрилин, КПРФ отказывается поддержать законопроект.

Божена Иванова