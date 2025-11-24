Столичных вандалов лишают поверхностей

Депутаты Мосгордумы хотят обновить перечень транспортных объектов, где под угрозой штрафа запрещено рисовать граффити и клеить рекламу. К ним предлагают отнести пункты продажи билетов на водный транспорт, зарядные станции электробусов, пилоны информационных табло и другие новые объекты транспортной инфраструктуры. Авторы законопроекта поясняют, что московский КоАП не поспевает за развитием московской же системы транспорта — и все эти объекты еще не защищены законом. Однако эксперт считает, что повсеместное видеонаблюдение снизило проблему вандализма, а еще встречающихся нарушителей можно наказывать в рамках федерального законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичный дептранс каждую неделю пытается ликвидировать более 11 тыс. граффити и нелегальных объявлений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Столичный дептранс каждую неделю пытается ликвидировать более 11 тыс. граффити и нелегальных объявлений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 24 ноября, одобрила к принятию законопроект, внесенный депутатом Сабиной Цветковой. Документ расширяет перечень объектов инфраструктуры городского транспорта, указанных в примечании к ст. 8.13 КоАП Москвы («Несанкционированное размещение информации на объектах»). Ч. 5 этой статьи предусматривает штрафы за нанесение надписей и изображений, а также размещение информационных и рекламных материалов на таких объектах:

для физических лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 35 тыс. до 50 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

В 2024 году ГКУ «Организатор перевозок» вынесло более 4 тыс. соответствующих постановлений.

Сейчас под «объектами городской инфраструктуры» понимаются остановки общественного транспорта; автоматы и пункты продажи билетов; дорожные знаки, обозначающие места остановок трамвая, автобуса или троллейбуса; информационные табло и остановочные указатели; элементы конструкций трамвайных путей; конструкции и сооружения метрополитена, трамвайных депо, троллейбусных, автобусных парков; стрелочные посты и опоры контактной сети троллейбуса и трамвая. Но этого недостаточно, утверждают авторы поправок. Благодаря развитию столицы «создаются новые объекты транспортной инфраструктуры», например пункты и автоматы для продажи билетов для проезда на внутреннем водном транспорте. На них тоже размещают несанкционированные рекламные объявления и граффити, но меры воздействия на совершающих подобные действия отсутствуют.

В список объектов предлагается внести:

пункты и автоматы для продажи билетов для проезда на водном транспорте;

конструкции дорожных знаков, обозначающие места остановок городского транспорта;

конструкции информационных табло и остановочных указателей «в целом» (а не только для трамваев, автобусов и троллейбусов, как сейчас).

Также в примечании появляется широкая формулировка: «иные сооружения, производственно-технологические комплексы, находящиеся в собственности города Москвы и предназначенные для обслуживания пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Сабина Цветкова отметила в беседе с “Ъ”, что в разработке поправок участвовали департамент транспорта Москвы, ГКУ «Организатор перевозок» и другие профильные организации. Она обратила внимание, что нововведения не предполагают увеличения размера штрафов.

По данным столичного дептранса, при проверке остановок еженедельно выявляется около 11 тыс. «фактов расклейки объявлений и нанесения граффити». В департаменте уверены, что все это «негативно влияет на эстетическое восприятие объектов транспорта и столицы в целом».

Более того, работы по ремонту и очистке этих поверхностей ведут к дополнительным расходам, добавляют там. Представители дептранса перечислили некоторые новые объекты транспортной инфраструктуры, которые могут попадать под формулировку «иные сооружения». Это флагштоки, опоры дорожных и навигационных знаков и указателей, автовокзалы с автостанциями и их ограждения, зарядные станции электробусов, пилоны информационных табло, объекты транспортной навигации, скамейки, урны.

Глава ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов, выступая 24 ноября в Мосгордуме, заявил, что предложенные поправки необходимы, поскольку, по его словам, расклейщики рекламы хорошо осведомлены о существующих пробелах в законодательстве и используют для нанесения рекламы объекты, которые не упоминаются в текущей редакции кодекса.

«Сейчас проблема вандализма в транспорте — да и в целом — стоит уже не так остро, как это было в 1990-е или даже в 2000-е,— комментирует законопроект глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса Кирилл Янков.— Связано это скорее с распространением видеонаблюдения». По словам эксперта, сейчас фиксировать подобные правонарушения стало гораздо легче, а значит, возрос и риск быть пойманным. К тому же часть рекламы, расклеиваемой на остановках, давно переместилась в интернет. Он также добавляет, что многие правонарушения, связанные с вандализмом, «легко попадают под весьма широкую статью "Мелкое хулиганство" федерального КоАП». «Поэтому поправки столичного КоАП, скорее всего, не приведут к заметным изменениям в правоприменительной практике и ситуации в целом и носят скорее технический характер»,— заключает он.

Полина Ячменникова, Иван Буранов