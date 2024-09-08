ЕР лидирует на выборах депутатов Мосгордумы, по предварительным данным ДЭГ

По предварительным данным электронного голосования, на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва «Единая Россия» (ЕР) получила 38 мандатов. По предварительным данным, явка на выборах в Мосгордуму составила более 40%, при этом 95,4% избирателей предпочли дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Согласно онлайн-табло ЦИКа, КПРФ получила три мандата, самовыдвиженцы — два, «Новые люди» и СРЗП — по одному. ЛДПР, «Коммунисты России» и «Зеленые» — ни одного. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сохранил свое место.

По словам председателя МГИК Ольги Кирилловой, по состоянию на 20:00 мск на выборах выдано более 3,15 млн бюллетеней. Из них бумажных — 142 132.

Выборы депутатов Мосгордумы прошли в столице с 6 по 8 сентября. В Москве также прошли выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

О том, как проходят выборы,— в публикации «Ъ».