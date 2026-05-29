Собянин предложил кандидата на пост омбудсмена Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин направил на имя председателя Мосгордумы предложение о кандидате на должность уполномоченного по правам человека в столице. Как сообщается на сайте столичного парламента, им стал член комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Москвы V созыва Андрей Мецлер.

Господин Мецлер родился в 1976 году. Высшее юридическое образование он получил в Омском государственном университете в 1998 году, второе высшее по специальности «Социальная работа» — в Российском государственном социальном университете в 2018 году. С 2017 года Андрей Мецлер руководит геронтологическим центром «Юго-Западный» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. С 2024 года он возглавляет совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания. В 2025 году вошел в состав Общественной палаты Москвы.

27 мая депутаты Мосгордумы поддержали отставку уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Она переходит на должность советника мэра столицы Сергея Собянина. Пост московского омбудсмена она занимала с 2014 года, пройдя через два переназначения в 2019 и 2024 годах.