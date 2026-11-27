Beget возобновил регистрацию доменов после кибератаки
В российском провайдере Beget снова можно регистрировать новые домены в зонах .RU и .РФ, а также принимать домены на обслуживание от других регистраторов. Об этом сообщила пресс-служба провайдера в Telegram-канале.
Облачная платформа Beget обеспечивает работу сотен тысяч сайтов и VPS-клиентов. По данным statonline.ru, провайдер занимает второе место по количеству доменов зоны .RU (c учетом парковок и редиректоров) — более 540 тыс. доменов, или 12% от их общего количества.
Аккредитация доменов в Beget была приостановлена 3 ноября — на следующий день после кибератаки, во время которой облачная инфраструктура Beget была уничтожена. Хакеры получили доступ к управляющему контуру архитектуры провайдера и запустили обнуляющие скрипты. Провайдер заявил, что не может выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.
7 ноября провайдер сообщил, что подготовительный этап восстановления его инфраструктуры завершен. Он объявил о запуске первых сайтов после кибератаки. В компании предупреждали, что резервные копии будут доступны только половине пользователей, и возвращение данных клиентов займет время.