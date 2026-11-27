Аккредитация доменов в Beget была приостановлена 3 ноября — на следующий день после кибератаки, во время которой облачная инфраструктура Beget была уничтожена. Хакеры получили доступ к управляющему контуру архитектуры провайдера и запустили обнуляющие скрипты. Провайдер заявил, что не может выполнить обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.