Москва свела расходы с доходами

По итогам 2024 года бюджет Москвы исполнен с символическим дефицитом в 23 млрд руб.— при доходах в 5,17 трлн руб. расходы составили 5,193 трлн руб., сообщил в понедельник, 7 апреля, департамент финансов столицы. Относительно размера поступлений дефицит бюджета составил 0,4%. По мнению главы департамента Елены Зяббаровой, такой низкий показатель «свидетельствует об устойчивости столичных финансов и наличии у города собственных ресурсов для полноценного финансирования обязательств как социального, так и инвестиционного характера».

По итогам 2023 года дефицит был заметно большим — 189,5 млрд руб. Снижение показателя обеспечило то, что доходы города относительно предыдущего года прибавили 23%, а расходы — лишь 18%. Увеличение доходов столичные власти объясняют ростом экономики Москвы, который, по предварительным данным, составил в 2024 году «не менее 4%» (напомним, ВВП РФ, по первой оценке Росстата, увеличился сопоставимо — на 4,1%).

Основные доходы Москва получила от НДФЛ, налога на прибыль и налоговых спецрежимов. Подоходного налога с граждан в бюджет города собрано на 2,2 трлн руб. (на четверть больше, чем годом ранее). Сборы налога на прибыль, которые в целом по всем регионам РФ в прошлом году показали скромный прирост в 1,6% (причинами стали падение доходов от экспорта газа, сокращение объема вывоза нефти, снижение цен на уголь и продукцию металлургов, см. “Ъ” от 5 февраля), в Москве увеличились на 11%, составив по итогам года 1,6 трлн руб.

По спецрежимам (налоги с малого бизнеса и самозанятых) перечислено 309 млрд руб.— на 42% больше, чем в 2023 году. В департаменте финансов отмечают, что в последние несколько лет эти поступления растут опережающими темпами. За пять лет они увеличились в 2,6 раза, тогда как платежи по НДФЛ — в 1,9, а по налогу на прибыль — в 2 раза. Также в перечне поступлений в столичный бюджет — налог на имущество организаций — 207 млрд руб. (плюс 15%) и неналоговые доходы — 588 млрд руб. (рост примерно на 50%).

Поскольку экономика Москвы диверсифицирована, то ни один из ее секторов не является бюджетообразующим. Наибольший вклад в бюджет города в 2024 году внесли финансово-кредитные организации — 837 млрд руб., это 16% всех доходов. Доля торговли — 13%, с нее собрано 689 млрд руб. Информационно-коммуникационный сектор дал бюджету 7% его доходов — 363 млрд руб. «ИТ-сфера — быстрорастущий сегмент столичной экономики. Рост отрасли обусловлен как активным замещением ушедших с рынка иностранных игроков, так и увеличивающимся спросом на цифровые решения со стороны промышленности, торговли, городской инфраструктуры и социальной сферы»,— пояснила Елена Зяббарова.

Вадим Вислогузов