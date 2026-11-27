Но главное, к ним дружно присоединились члены турецкого правительства, сразу же вступившие в контакт с членами правительства грузинского. Оперативные телефонные разговоры провели главы министерств иностранных и внутренних дел двух стран — Хакан Фидан с Макой Бочоришвили и Мустафа Чифтчи с Сулханом Тамазашвили. А министр юстиции Турции Акин Гюрлек даже встретился с министром юстиции Грузии Паатой Салией — кажется, не столько чтобы также «осудить» «акты насилия» со стороны грузинских правоохранительных органов, сколько из практических соображений. Дело в том, что после матча, по сообщению грузинских и турецких изданий, были задержаны не менее полутора десятков фанатов «Бешикташа». В пятницу днем все они были уже на свободе.