Стамбульским фанатам поддали газу
В матче турецкого и израильского клубов участие приняла грузинская полиция
Матч Лиги Европы между турецким и израильским клубами — стамбульским «Бешикташем» и «Хапоэлем» из Беэр-Шевы — вылился в ЧП, которое вышло на государственный уровень. Встреча, проходившая на нейтральной площадке — в Батуми, была остановлена на полчаса, после того как в сектор, где располагались болельщики команды из Турции, скандировавшие пропалестинские лозунги, ворвались грузинские полицейские. Турецкие власти обвинили их в «непропорциональном» применении силы. А чтобы урегулировать возникший конфликт, по итогам которого не менее полутора десятков фанатов оказались задержаны, а некоторые попали больницу, потребовалось вмешательство сразу нескольких министров.
В пятницу, 27 ноября, главной футбольной темой оставался сыгранный накануне вечером довольно рядовой матч пятого тура регулярного чемпионата Лиги Европы, второго по статусу еврокубка, между «Бешикташем» из Стамбула и «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Причем обсуждался не его результат (стамбульцы, входящие в число фаворитов турнира, обыграли аутсайдера со счетом 2:1), а итог совсем иного рода. Дело в том, что встреча вылилась в очень громкий скандал.
Матч, формально домашний для «Бешикташа», проходил на нейтральной площадке — в Батуми. Его перенос в Грузию, по сути, инициировал сам турецкий клуб, в октябре сообщивший Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA), что не гарантирует безопасность в случае проведения игры в Стамбуле. Это никого особенно не удивило.
После начала израильско-палестинского конфликта команды из Израиля вообще очень часто выступают на нейтральных площадках, а отношения Израиля с Турцией резко обострились.
В Батуми приехало около 15 тыс. болельщиков «Бешикташа», аудитория которого известна в том числе своей агрессивностью. А боевой настрой они показали еще до матча, когда устроили что-то вроде шествия от центральной площади города к Batumi Arena. При этом Министерство внутренних дел Грузии утверждало, что его участники бросали в сопровождавших их полицейских различные предметы и даже вступали с ними в «физическое противостояние».
Сам же матч, перед началом которого игроки воздержались от традиционного рукопожатия, был на 26-й минуте остановлен датским арбитром Мортеном Крогом. Он отправил обе команды в раздевалки. Такие решения принимаются в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Перед остановкой телекамеры нацеливались в сектор с фанатами «Бешикташа», выхватывая, например, людей, разворачивающих большой палестинский флаг. Кроме того, были хорошо слышны пропалестинские и антиизральские «кричалки».
Но еще интереснее оказались картинки уже после остановки игры. На них были видны грузинские полицейские, врывающиеся в сектор «Бешикташа», и какие-то жесткие потасовки, заканчивающиеся травмами. Кого-то даже вынесли с арены на носилках.
МВД Грузии сообщило о том, что вмешательство полиции случилось из-за действий фанатов, не только демонстрировавших провокационные баннеры и флаги, но и ломавших кресла. А чтобы успокоить их, пришлось применить «спецсредства».
Турецкие СМИ — такие как Habertuk — настаивают, что под ними имелся в виду слезоточивый газ.
Примерно через полчаса соперники на поле вернулись, и матч возобновился. А после его окончания скандал вышел на новый уровень. «Бешикташ» опубликовал заявление, в котором пожелал «скорейшего выздоровления» пострадавшим фанатам и осудил действия грузинских правоохранительных органов за «непропорциональное» применение силы. А поддержали клуб его заклятые враги, другие турецкие гранды — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Трабзонспор».
Но главное, к ним дружно присоединились члены турецкого правительства, сразу же вступившие в контакт с членами правительства грузинского. Оперативные телефонные разговоры провели главы министерств иностранных и внутренних дел двух стран — Хакан Фидан с Макой Бочоришвили и Мустафа Чифтчи с Сулханом Тамазашвили. А министр юстиции Турции Акин Гюрлек даже встретился с министром юстиции Грузии Паатой Салией — кажется, не столько чтобы также «осудить» «акты насилия» со стороны грузинских правоохранительных органов, сколько из практических соображений. Дело в том, что после матча, по сообщению грузинских и турецких изданий, были задержаны не менее полутора десятков фанатов «Бешикташа». В пятницу днем все они были уже на свободе.
«Бешикташ» и Федерация футбола Турции обратились с требованием провести «тщательное расследование» обстоятельств ЧП и в профильную организацию, указав на то, что, по их версии, имела места «дискриминация» по отношению к болельщикам стамбульцев.
Между тем UEFA, реагируя на то, что произошло в Батуми, подчеркнула в своем заявлении, что «эскалация на стадионе» была, по ее данным, вызвана «столкновениями между самими фанатами "Бешикташа"». Помимо этого, структура подчеркнула, что не являлась организатором матча, а «все решения о вмешательстве на стадионе принимались и осуществлялись соответствующими местными органами власти при исполнении своих обязанностей и в рамках их полномочий».