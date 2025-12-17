Безбилетникам поднимают ставки

В столичном парламенте подготовили поправки в КоАП Москвы, которыми предлагается увеличить штрафы за безбилетный проезд в городском наземном транспорте с 2 тыс. до 5 тыс. руб. На ту же сумму депутаты хотят штрафовать граждан, воспользовавшихся для поездок чужими льготными транспортными картами. Одновременно с этим предложено с 100 руб. до 1 тыс. руб. поднять штрафы за прослушивание в метрополитене аудиозаписей и видеороликов без наушников, бег по эскалаторам и проезд в пачкающей одежде, а заодно провоз электросамокатов и складных велосипедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на внесенный в Мосгордуму проект поправок в столичный КоАП (статьи 10.1 и 10.9). Документ предложила глава комиссии по транспорту столичного парламента Сабина Цветкова.

Безбилетников за проезд в наземном транспорте предложено штрафовать на 5 тыс. руб. (сейчас санкция составляет 2 тыс. руб.). Такую же санкцию предлагается применять к гражданам за использование чужих льготных транспортных карт (сейчас за это штрафуют на 4 тыс. руб.). Сразу в десять раз, с 100 руб. до 1 тыс. руб. предлагается увеличить штрафы за провоз багажа на сиденьях вагонов метрополитена, игру на музыкальных инструментах (без разрешения администрации подземки), проезд в пачкающей одежде, фотовидеосъемку с нарушением правил метрополитена, бег по эскалаторам и прослушивание аудиозаписей в вагонах без наушников.

Законопроектом предлагается также полностью запретить провоз велосипедов в метро (сейчас с собой можно брать складную технику), а также электросамокатов, гироскутеров, электроколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Наряду с запретом на аудиозаписи предлагается запретить просмотр в вагонах «видеозаписей или видеотрансляций» без наушников.

Некоторые санкции не пересматривались в КоАП Москвы с момента принятия кодекса в 2007 году (в частности, 100-рублевый штраф по ст. 10.9 кодекса), обращает внимание Сабина Цветкова.

Подобные санкции, по ее мнению, «несоразмерны общественной опасности деяний». «Актуализация размеров штрафов за безбилетный проезд и неправомерное использование льготной карты сможет повлиять на восприятие пассажиром соразмерности санкций к стоимости проезда», сказала “Ъ” депутат. Принятие поправок позволит повысить «эффективность противодействия правонарушениям и улучшить качество обслуживания пассажиров», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В столичном департаменте транспорта “Ъ” сообщили, что нарушения ст. 10.1 и 10.9 КоАП Москвы администрируют 600 контролеров ГКУ «Организатор перевозок», которые выявляют по «безбилетным» статьям кодекса ежегодно около 600 тыс. нарушений. В департаменте напомнили, что передвижение на самокатах, велосипедах и иных транспортных и спортивных средствах в метрополитене запрещено, а в качестве багажа могут перевозиться велосипеды и СИМ «в сложенном или разобранном и упакованном виде».

Глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков настороженно относится к предложению запретить провоз всех велосипедов и СИМ в метро. «Должны учитываться прежде всего предельные габариты багажа. Если в них укладывается сложенный велосипед, то его можно везти — и это будет правильным решением»,— рассуждает он.

Что касается повышения штрафов, то «сила санкций не в их суровости», полагает господин Янков: «Контролеры не имеют права у безбилетного пассажира проверить документы, это может сделать только полиция, а у нее много других дел. Нужно не повышать санкции, а обеспечивать неотвратимость наказаний».

В столичном департаменте транспорта напомнили, что сложенные или разобранные велосипеды и СИМ сейчас можно перевозить в метро, если сумма измерений по длине, ширине и высоте не превышает 1,5 м.

Представленный проект поправок в КоАП будет обсуждаться в четверг, 18 декабря, на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Александр Воронов, Иван Буранов