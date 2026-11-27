Польша заключила с Palantir оборонный контракт на $300 млн
Министерство обороны Польши подписало соглашение с американской технологической компанией Palantir Technologies Inc. Как сообщает Bloomberg, речь идет о закупке ПО Palantir на основе искусственного интеллекта под названием Maven Smart System. Эти системы уже используются Вооруженными силами США и некоторых других стран НАТО для сбора и анализа данных в боевой обстановке.
По словам польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, стоимость контракта на пять лет оценивается примерно в $300 млн.
Уполномоченный по правам человека в Польше Сильвия Грегорчик-Абрам уже обратилась к Министерству обороны страны с просьбой разъяснить, как оборонное ведомство оценивает риски защиты данных польских военных при использовании ПО Palantir. Военный министр Косиняк-Камыш отметил, что по условиям контракта Польша будет единственным владельцем «ключей, серверов и информации».