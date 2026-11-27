Уполномоченный по правам человека в Польше Сильвия Грегорчик-Абрам уже обратилась к Министерству обороны страны с просьбой разъяснить, как оборонное ведомство оценивает риски защиты данных польских военных при использовании ПО Palantir. Военный министр Косиняк-Камыш отметил, что по условиям контракта Польша будет единственным владельцем «ключей, серверов и информации».