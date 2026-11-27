По эпизодам растраты бюджетных средств при поставках вещевого имущества в войска суд не допросил ни одного из сотрудников Минобороны, которые отвечали за подписание госконтрактов, приемку и формирование цен на продукцию для и военных, отметила она. «Вопрос формирования цены так и остался за пределами судебного слушания, поскольку ни одного сотрудника АО “Военторг”, который был вовлечен в подписание договоров с коммерческими организациями, в суде не заслушали»,— сказала защитник. По словам собеседника “Ъ”, суд также не допросил никого из других бывших замминистра обороны — непосредственно отвечавшего за поставку имущества в войска Дмитрия Булгакова и отвечавшего за стройку Тимура Иванова (последний упоминался в деле господина Цаликова, оба являются фигурантами не связанных друг с другом расследований).