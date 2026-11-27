Руслана Цаликова просят оправдать
Защита обжаловала приговор бывшему первому замминистра обороны
Как стало известно “Ъ”, защита бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова, осужденного на десять лет за растрату 6,581 млрд руб. при поставках вещевого имущества военным, а также взятки и легализацию части похищенного, обжаловала приговор. Пока это сделал один из шести защитников осужденного. Он просит Мосгорсуд отменить судебный акт, а фигуранта оправдать.
Обжалование приговора, вынесенного 19 ноября Замоскворецким судом столицы, “Ъ” подтвердил адвокат осужденного Шота Горгадзе, первым направивший краткую апелляционную жалобу. «Мы просим вышестоящий суд отменить приговор и Цаликова оправдать, потому что у нас есть убежденность в его невиновности,— сказал господин Горгадзе.— И я не говорю о большом количестве процессуальных нарушений, которые имели место при рассмотрении дела. Но непосредственно по самой фабуле обвинения ее доказательства не нашли своего подтверждения». Господин Горгадзе утверждает, что все обвинение «строилось на догадках, которые ничего общего с фактами не имеют».
Другой адвокат господина Цаликова, Татьяна Лупандина, сказала “Ъ”, что было нарушено право фигуранта на защиту. По ее словам, в период представления доказательств стороной обвинения заседания проводились два раза в неделю и заканчивались не позднее 15 часов.
Однако после перехода к исследованию доказательств стороной защиты, слушания стали идти ежедневно — с понедельника по пятницу с 10 до 22 часов, что лишило, по мнению адвокатов, подсудимого возможности готовиться к заседаниям, прениям и последнему слову.
Адвокат назвала «грубым нарушением» то, что «практически все материалы дела были в копиях, а защите не дали ни на следствии, ни в суде ознакомиться с изъятыми вещественными доказательствами», в отношении которых следствие ограничилось лишь протоколами их осмотра. «Мы не видели никаких вещдоков, кроме фигурировавшей в качестве взятки лестницы из массива дуба в доме Цаликова, которую ему же отдали на ответственное хранение, а потом конфисковали»,— сказала адвокат.
По эпизодам растраты бюджетных средств при поставках вещевого имущества в войска суд не допросил ни одного из сотрудников Минобороны, которые отвечали за подписание госконтрактов, приемку и формирование цен на продукцию для и военных, отметила она. «Вопрос формирования цены так и остался за пределами судебного слушания, поскольку ни одного сотрудника АО “Военторг”, который был вовлечен в подписание договоров с коммерческими организациями, в суде не заслушали»,— сказала защитник. По словам собеседника “Ъ”, суд также не допросил никого из других бывших замминистра обороны — непосредственно отвечавшего за поставку имущества в войска Дмитрия Булгакова и отвечавшего за стройку Тимура Иванова (последний упоминался в деле господина Цаликова, оба являются фигурантами не связанных друг с другом расследований).
Защитник полагает, что в основу обвинения были положены недопустимые доказательства, в том числе объяснения находящегося в розыске по делу о хищении более 20 млрд руб. председателя совета директоров ОАО «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова.
По словам защитника, находясь в Ницце, 25 декабря 2025 года он написал явку с повинной, сообщив, что передал в качестве взятки господину Цаликову мотоцикл Hоnda Gold Wing стоимостью 2,2 млн руб. Кроме того, его компания частично оплатила изготовление и монтаж лестницы, а также мебель в принадлежащем замминистра доме на сумму около 9 млн руб. «Возникает вопрос: почему документы от этого лица, опрошенного в запрещенном в России мессенджере Telegram, принимаются в процессе, а само лицо никто не пытается экстрадировать в Россию?» — сказала адвокат. По ее словам, согласно постановлению Конституционного суда, подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу нельзя допрашивать из-за границы, так как в противном случае это будет являться поощрением уклонения от уголовной ответственности.
По закону адвокаты могут подать апелляционную жалобу в течение 15 дней после приговора, а сам осужденный — в течение того же времени после вручении ему копии. Пока судебный акт господину Цаликову, помещенному в СИЗО «Лефортово», не выдан.
Как ранее писал “Ъ”, Замоскворецкий райсуд признал 70-летнего Руслана Цаликова виновным в 12 эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК) на сумму 6,581 млрд руб., а также в легализации части похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК) в размере более 500 млн руб. и двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму 61 млн руб. Ключевое обвинение касалось поставок в армию вещевого имущества, в том числе несессеров, по заключенным между АО «Военторг» и Минобороны в 2019–2023 годах договорам.
Следствие установило, что стоимость поставок была завышена на 30–40%. Цаликов вину отрицал. При этом во время прений сторон прокуратура отказалась от наиболее тяжкого обвинения подсудимого — в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ — от 15 до 20 лет), в связи с чем суд дело в этой части прекратил. Помимо десяти лет колонии суд назначил бывшему первому замминистра обороны штраф в размере 500 млн руб. и лишил его всех госнаград.