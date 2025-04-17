Нейросети заманивают на госслужбу

Мосгордума предложила поправки к федеральному законодательству, позволяющие столичным властям использовать камеры, беспилотные аппараты и нейросети для контроля за городским хозяйством, памятниками архитектуры, стройплощадками. Изначально владельцев этих объектов депутаты хотели штрафовать так же, как и нарушителей ПДД — автоматически, без вынесения протокола, но от этой идеи в итоге отказались после возражений правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мосгордума 16 апреля на планерном заседании одобрила проект постановления о внесении в Госдуму поправок к закону «О статусе столицы РФ» и к КоАП РФ. Законопроект позволит столичным властям использовать разнообразные «технические средства», в том числе для контроля состояния памятников архитектуры, строек, зеленых насаждений, для осуществления муниципального жилищного контроля. Всего в материалах упоминается 13 блоков разнообразных нарушений.

Наказываться будут собственники и владельцы зданий, объектов, помещений и остальных объектов, попадающих под контроль.

Согласно пояснительным материалам, под «техническими средствами» понимаются камеры городской системы видеонаблюдения, беспилотные аппараты, «комплексы нейронных сетей, лазерная система измерения LIDAR, инфракрасная спектрометрия». Точный перечень и порядок использования техники установят позже отдельным подзаконным актом.

В Объединении административно-технических инспекций Москвы ранее рассказывали, что уже пытались без непосредственных проверок инспектора выписывать штрафы за неочищенные от сосулек кровли жилых домов (по фотографии), но суды затем отменяли эти решения из-за отсутствия законодательной возможности. В пояснительных материалах к поправкам также упоминается постановление пленума Верховного суда 2019 года, запрещающее возбуждать дела в автоматическом режиме (без составления протокола), если применяемая камера не сертифицирована в качестве «средства изменения», не имеет поверку и не приравнена к «техническому средству, работающему в автоматическом режиме». Дорожные камеры, фиксирующие нарушения ПДД, этим условиям соответствуют, но остальные «технические средства», которые есть в распоряжении столичных властей,— нет.

Первоначально депутаты планировали, что постановления по нарушениям, упомянутым в законопроекте, будут выноситься по схеме, аналогичной рассылке «писем счастья» с дорожных камер (без вынесения протокола), напомнил глава парламентской комиссии по законодательству Александр Семенников (ЕР), выступая в Мосгордуме. Соответствующие нормы были записаны в проекте поправок к КоАП РФ, который вносился в Мосгордуму в конце 2024 года (см “Ъ” от 10 декабря 2024 года). Но против этого выступило правительство РФ, Мосгордума с замечаниями согласилась.

Зафиксированные с помощью «технических средств» нарушения будут оформлять в «консервативной форме», объяснил господин Семенников.

«Материалы будут поступать должностному лицу, инспектору, например фотография сосулек на карнизе дома,— пояснил депутат.— И конечное решение будет принимать он». Новшество заключается в том, что инспектору контролирующего органа не обязательно будет выходить на объект — достаточно будет фото, видео (или других данных) с «технического средства контроля», пояснил депутат.

В ходе парламентских слушаний депутат Мосгордумы Елена Ямщикова (СРЗП) привела пример из ее округа в районе Перово, где еще с 2019 года должен был реставрироваться кинотеатр «Слава». Проведенная в марте 2025 года проверка Мосгорнаследия показала, что никаких работ его собственник не ведет. «С дистанционным контролем нарушение можно было усмотреть раньше»,— заключила господа Ямщикова.

Теперь, как пояснил “Ъ” господин Семенников, проект поправок будет снова направлен в правительство РФ для получения повторного заключения, а уже потом будет вноситься в нижнюю палату парламента. Предполагаемая дата вступления в силу документа — 1 сентября 2026 года.

Иван Тяжлов