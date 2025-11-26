Мосгордума приняла новые запреты на нанесение граффити на транспортные объекты

Мосгордума приняла закон о штрафе за незаконное размещение рекламных объявлений и нанесение граффити на зарядные станции электробусов и пилоны информационных табло.

Изменения внесены в ст. 8.13 КоАП Москвы («Несанкционированное размещение информации на объектах»). Поправки были предложены депутатом городской думы Сабиной Цветковой. Московский КоАП не поспевает за развитием столичной системы транспорта, не все объекты защищены законом от вандализма, говорилось в пояснительной записке к поправкам.

Ранее под «объектами городской инфраструктуры» (на которые распространялось действие статьи 8.13 КоАП Москвы) понимались, в том числе, остановки общественного транспорта; дорожные знаки, обозначающие места остановок трамвая, автобуса или троллейбуса; информационные табло и остановочные указатели; элементы конструкций трамвайных путей; конструкции и сооружения метрополитена, трамвайных депо и т.д.

За нанесение на эти объекты надписей и изображений (в том числе рекламы) предусмотрены штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для физлиц, от 35 тыс. до 50 тыс. руб. — для должностных лиц, от 50 тыс. до 150 тыс. руб. — для юрлиц. Размер санкций в соответствии с новым законом не меняется.

Подробнее — в материале «Ъ» «Столичных вандалов лишают поверхностей».

Полина Мотызлевская