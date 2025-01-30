Корпоративные авто научат парковаться

Мосгордума увеличила с 5 тыс. до 50 тыс. руб. штраф за неоплаченную парковку для транспортных средств юрлиц. Корпоративные машины часто оставляют на паркингах около больниц и школ, мешая местным жителям, объясняют авторы инициативы из «Единой России». По данным мэрии Москвы, почти 20% всех штрафов за неоплаченную парковку приходится на машины, принадлежащие юрлицам, и эта доля постоянно растет.

Поправки к столичному КоАП фракция «Единой России» внесла в Мосгордуму в ноябре 2024 года, а на прошлой неделе их одобрила думская комиссия по транспорту (см. “Ъ” от 23 января). В ст. 8.14 кодекса вводится новый состав — 50-тысячный штраф за неоплаченную парковку для юрлиц. Сегодня применяется общая с физлицами санкция в 5 тыс. руб.

Юрлицам в последнее время стало выгоднее оплачивать штраф, а не парковку, пояснила вчера, выступая в Мосгордуме, редактор поправок депутат Сабина Цветкова (ЕР). Напомним, максимальный парковочный тариф на ряде улиц в центре города достигает 800 руб. в час. По словам госпожи Цветковой, корпоративные машины стоят на парковочных местах, которыми могли бы воспользоваться местные жители с резидентными разрешениями (для них парковка бесплатна). По этой же причине паркинги заняты около МФЦ, школ и поликлиник. «Из-за того что водители таких машин все чаще не оплачивают парковку, неудобства испытывают автомобилисты, которые платят исправно»,— добавил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», количество штрафов за неоплаченную парковку, оформленных на юрлица, в 2021–2024 годах выросло с 246,4 тыс. до 389 тыс. постановлений, или с 16,4 до 19,2% от общего числа постановлений.

Депутат Петр Потапов (ЛДПР) рассказал о проблеме с машинами, оформленными на ликвидированные юрлица (сколько их в Москве, парламентарий не уточнил): из-за формального отсутствия собственника штраф не приходит, даже если нарушение зафиксировано. Глава фракции «Новых людей» в Мосгордуме Александр Даванков считает, что поправки нужно доработать, введя прогрессивную шкалу штрафов: с 5 тыс. руб. за первое нарушение до 100 тыс. руб. для десятого штрафа в течение года. По его словам, основная часть нарушителей — водители машин, которые перевозят «топ-менеджеров госкомпаний»: для них 5-тысячный штраф проблемой не является. Сабина Цветкова же считает, что нарушают чаще всего таксисты и логистические компании, добавив, что для своевременной оплаты парковки созданы «все условия».

После принятия Мосгордумой закон подпишет мэр Москвы Сергей Собянин. Документ вступит в силу через десять дней после публикации, если не будет указан иной срок.

Иван Буранов