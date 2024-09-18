Депутаты Мосгордумы присягнули городу и горожанам

Накануне первого пленарного заседания нового созыва Мосгордумы депутаты, избранные на выборах 6–8 сентября, принесли торжественную присягу. Они поклялись соблюдать закон и добросовестно служить «процветанию города» и «благополучию его жителей». С напутствием к парламентариям обратился мэр Москвы Сергей Собянин, после чего удостоверения и нагрудные знаки им вручила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская городская Дума Фото: Московская городская Дума

Господин Собянин особо подчеркнул конкурентность минувшей кампании и высокий интерес к ней со стороны горожан. «За ваши мандаты проголосовало гораздо больше москвичей, чем в предыдущие годы,— отметил мэр.— Это дополнительная ответственность». Он также призвал депутатов не отходить от амбициозных стратегических целей, невзирая на «сложную ситуацию, которую переживает страна», и напомнил, что столица «всегда была опорой» страны и «комфортным домом» для миллионов россиян. Отдельно Сергей Собянин отметил значимость заботы о бойцах в зоне специальной военной операции: «Помощь фронту, помощь армии — это то, что мы должны делать каждый день с вами».

Председатель Мосгордумы предыдущего созыва, единоросс Алексей Шапошников, в свою очередь, подчеркнул высокий результат кандидатов от «Единой России», который, по его мнению, подтвердил доверие горожан к «курсу партии, президента и главы города». «По сравнению с 2019 годом нам удалось улучшить результат в два раза. От всего сердца благодарю всех жителей столицы, которые нас поддержали»,— заявил спикер.

По итогам сентябрьских выборов, проходивших исключительно по одномандатным округам, 38 из 45 мест в Мосгордуме заняли кандидаты от «Единой России». Три мандата получили выдвиженцы КПРФ, два — сторонники ЛДПР, баллотировавшиеся в качестве самовыдвиженцев, по одному — кандидаты от партий «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».

Григорий Лейба