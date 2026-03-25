Московской полиции не хватает от трети до половины

Количество преступлений в жилом секторе Москвы в 2025 году снизилось почти на треть, а с помощью камер видеонаблюдения сейчас раскрывается каждое четвертое правонарушение. Об этом 25 марта сообщил глава столичного управления МВД Олег Баранов. Число квартирных краж и угонов машин за последнее десятилетие и вовсе уменьшилось на 95–96%. При этом выяснилось, что некомплект сотрудников в МВД составляет от 30% до 50% в зависимости от подразделения, а очередь на получение ими жилья может растянуться на 90 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начальник главного управления столичного МВД Олег Баранов выступил 25 марта в Мосгордуме с отчетом о деятельности подчиненных в 2025 году. Из его доклада следовало, что за последнее десятилетие число регистрируемых преступлений в Москве сократилось на 31%, убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — более чем наполовину, а квартирных краж и угонов автомобилей — на 95–96%.

В 2025 году правоохранительные органы уделяли большое внимание борьбе с экстремизмом и терроризмом, продолжил господин Баранов. В последнем случае выявлено 183 преступления, что на 18% больше, чем за предыдущий год. Кроме того, было закрыто 23 мастерские по изготовлению незаконного оборота оружия. К уголовной ответственности привлекли 3 тыс. участников организованной преступности.

Особое внимание господин Баранов уделил телефонным мошенникам: число зарегистрированных преступлений в этой сфере снизилось почти на четверть.

Такой результат, по его мнению, стал возможным в том числе благодаря информационным проектам полиции о новых видах мошенничества, таким как «Перезвони сам». В качестве примера эффективного противодействия генерал-лейтенант Баранов привел трех фигурантов-мошенников, у которых в ходе обысков было изъято 7 тыс. сим-карт.

Не забыли в МВД и о нелегальных мигрантах: в прошлом году из столицы выдворили 26 тыс. иностранцев-нарушителей, а еще для 47 тыс. лиц был закрыт въезд в Россию. Число преступлений в жилом секторе за год сократилось почти на треть, а каждое четвертое правонарушение в городе раскрывается с помощью камер видеонаблюдения.

Депутат Александр Семенников (ЕР) заинтересовался статистикой МВД по предоставлению электронных услуг, в том числе через МФЦ, а также промежуточными итогами проекта со столичными и подмосковными мигрантами. С сентября 2025 года их обязали устанавливать на смартфоны программу отслеживания геолокации. Господин Баранов сказал, что в 2025 году в столичное управление МВД поступило 12 млн заявлений, при этом 2,1 млн из них — через «Госуслуги». Востребованность онлайн-услуг ежегодно растет на 14–16%, добавил он. Что касается мигрантов, продолжил глава столичного МВД, то в прошлом году свое местоположение через программу для смартфонов «Амина» передавали около 500 тыс. иностранцев.

Олега Баранова спросили и о предстоящих осенних выборах в Госдуму: депутат Мосгордумы Николай Зубрилин (КПРФ) поинтересовался, смогут ли «оппозиционные партии» проводить митинги и другие агитационные мероприятия без «лишних препон» от властей.

«Я искренне верю, что мы живем с вами в самой демократической стране мира»,— ответил он, добавив, что полиция обеспечит проведение выборов «на должном уровне и без нарушений законодательства».

При этом в процессе ответа на вопросы депутатов также выяснилось, что в столичном МВД не хватает 30% сотрудников, а в отдельных подразделениях (например, в патрульно-постовой службе или службе участковых) — 50%. Из-за нехватки кадров нагрузка на полицейских ежегодно растет, их зарплата (85–90 тыс. руб.) «неконкурентоспособна на рынке», и добавить средств коллегам Олегу Баранову неоткуда. Заодно он сообщил, что в очереди на жилье стоят 6,4 тыс. семей его сотрудников и с нынешними темпами ее ликвидация может растянуться на 90 лет.

Александр Воронов