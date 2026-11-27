По закону у должников есть 75 дней, чтобы погасить задолженность. Сейчас по истечении этого срока, если долг не погашен, налоговая обязана направлять материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела, что влечет отмену реструктуризации долга. В пояснительной записке правительство указало, что такой порядок не способствует добровольному возмещению ущерба государству.