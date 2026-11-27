Правительство предложило смягчить правила передачи налоговых дел следователям
Правительство предложило не передавать следствию дела должников с рассрочкой
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, меняющих механизм привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления. В частности, инициатива позволяет налоговой не передавать материалы о неуплате в следственные органы, если в силу вступило решение об отсрочке или рассрочке. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Речь идет о крупных недоимках, в которых усматриваются признаки уголовных преступлений — уклонения граждан и организаций от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а также неисполнения обязанностей налогового агента.
По закону у должников есть 75 дней, чтобы погасить задолженность. Сейчас по истечении этого срока, если долг не погашен, налоговая обязана направлять материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела, что влечет отмену реструктуризации долга. В пояснительной записке правительство указало, что такой порядок не способствует добровольному возмещению ущерба государству.
Власти предложили особый порядок процедуры. Если должник получит отсрочку, рассрочку или заключит утвержденное судом мировое соглашение, ФНС освободят от обязанности передавать материалы следователям. Однако если налогоплательщик не выплатит долг за льготный период или с ним расторгнут мировое соглашение, ему вновь будет грозить уголовное дело. То же самое произойдет спустя месяц после досрочной отмены реструктуризации.