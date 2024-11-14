Пять триллионов за два часа

Депутаты Московской городской думы (МГД) на заседании в среду сразу в трех чтениях приняли бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Обсуждение главного финансового документа столицы, который предусматривает расходы в 5,58 трлн руб. при дефиците в 461 млрд руб., оказалось непривычно коротким: в отличие от последних пяти лет, оппозиция интереса к нему почти не проявила. Лишь фракция КПРФ предложила шесть поправок, которые были отклонены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Мосгордумы Людмила Гусева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя Мосгордумы Людмила Гусева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Нулевое» чтение бюджета Москвы на 2025–2027 годы прошло в понедельник, 11 ноября. По его итогам профильная комиссия рекомендовала рассмотреть документ вообще без поправок. Как заявила руководитель комиссии Людмила Гусева (ЕР), «гарантией добротности» бюджета стала его подготовка под руководством мэра столицы Сергея Собянина. «И результатом такой работы служит сегодняшнее обсуждение: лояльное, глубокое и спокойное»,— подчеркнула единоросс.

Доходная часть бюджета столицы в 2025 году запланирована в размере 5,12 трлн руб., расходная — 5,58 трлн руб. Дефицит, таким образом, предусмотрен на уровне 461 млрд руб. В 2026-м ожидается 5,43 трлн руб. доходов и 5,78 трлн руб. расходов (дефицит — 353 млрд руб.), а в 2027-м — 5,76 трлн и 5,9 трлн руб. соответственно (дефицит — 144 млрд руб.).

Как заявила на заседании в среду руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, экономика Москвы адаптировалась к внешним вызовам, поэтому с 2025-го по 2027-й доходы казны, согласно прогнозам, будут увеличиваться на 6% ежегодно: «Главные факторы роста — увеличение прибыли организаций, повышение зарплаты работников и высокая инвестиционная активность бизнеса». В свою очередь, расходы будут обеспечивать финансирование госпрограмм, в том числе по развитию образования, здравоохранения, городской среды и проч., а более половины трат будет носить социальный характер, подчеркнула госпожа Зяббарова.

Вопросов к докладчику оказалось немного. Замглавы фракции КПРФ Леонид Зюганов поинтересовался, какой объем средств запланирован на компенсацию расходов по инвестиционным кредитным договорам, а единоросс Александр Козлов уточнил, будет ли возможна дополнительная поддержка бюджетов внутригородских образований.

В ходе выступлений в поддержку документа высказались почти все фракции. Проект бюджета, в частности, похвалили лидеры «Справедливой России — За правду», «Единой России» и впервые сформированной в МГД фракции «Новых людей». Замечания появились только у фракции КПРФ. Коммунисты же оказались единственными, кто воздержался при голосовании в первом чтении (3 депутата из 45). И только они предложили поправки перед вторым — всего шесть штук.

Напомним, в прошлом созыве МГД, где 20 из 45 мест контролировала оппозиция, рассмотрение бюджета неизменно превращалось в «парад поправок». Например, в 2019 году их было 146, а обсуждение предложенных корректировок заняло больше шести часов, поскольку за каждую депутаты голосовали отдельно. В 2020-м количество поправок увеличилось до 205. Из-за коронавируса заседание проходило в дистанционном формате и растянулось на два дня. В 2021-м число поправок начало снижаться (107), а к концу созыва, в 2023 году, опустилось до «скромных» 34 штук. При этом львиная доля всех предложений оппозиции традиционно отклонялась, поскольку «Единая Россия» и дружественное ей объединение «Моя Москва» контролировали большинство голосов. В новом созыве МГД партия власти нарастила свое присутствие, получив 38 из 45 мест, а представительство оппозиции сократилось до номинального.

Поправки коммунистов касались увеличения размера выплат «детям войны» и пенсионерам, финансирования мероприятий по обеспечению жильем нуждающихся граждан и восстановлению постов медицинских сестер в образовательных учреждениях, а также выделения дополнительных средств на содержание и капитальный ремонт приютов для бездомных животных. «Фракция КПРФ настаивает на рассмотрении поправок?» — поинтересовался спикер Алексей Шапошников (ЕР) после выступления Елены Зяббаровой, которая рекомендовала все предложения к отклонению. «Пакетом или каждую отдельно?» — с надеждой спросил он, услышав утвердительный ответ. После этого депутаты большинством голосов отклонили каждую из шести поправок по отдельности.

Оставшийся неизменным бюджет поддержали 42 депутата. Фракция КПРФ из трех человек от голосования воздержалась. На принятие документа в трех чтениях у депутатов в общей сложности ушло немногим более двух часов.

Андрей Прах, Григорий Лейба