Исправление пройденного

Подавляющее большинство мандатов в Мосгордуме (МГД) по итогам выборов-2024 получили единороссы, которые удвоили представительство в столичном парламенте (с 19 до 38 мест), вобрав в свои ряды и союзников из группы «Моя Москва». Присутствие оппозиции сократилось почти втрое, вернувшись к уровню 2014 года: «самой крупной» станет фракция КПРФ в составе трех человек. При этом провести своих соратников в МГД сумели ЛДПР и «Новые люди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как и на парламентских выборах в других регионах, главным бенефициаром московской кампании стала «Единая Россия» (ЕР), расширившая свое представительство с 19 до 38 мест. Среди ее заметных депутатов-новичков — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, двукратная чемпионка мира, фигуристка Ирина Слуцкая, певец Родион Газманов, директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

На новый срок переизбрались, в частности, спикер МГД Алексей Шапошников, глава фракции ЕР Степан Орлов, депутат всех созывов Людмила Стебенкова и сенатор Инна Святенко. Также от ЕР в новый созыв прошли вице-спикер, телеведущий Андрей Медведев (в прошлом созыве — внефракционный депутат) и члены депутатского объединения «Моя Москва» Валерий Головченко, Мария Киселева и Наталья Метлина.

Ряды оппозиции, получившей по итогам предыдущих выборов 20 мандатов, сократились почти втрое, до семи депутатов (столько же оппозиционеров было в МГД после выборов-2014). Фракция КПРФ, насчитывавшая осенью 2019-го 13 человек, будет состоять из трех депутатов: председатель Николай Зубрилин, его заместитель, внук лидера Компартии Леонид Зюганов и новичок Вячеслав Арбузов. «Справедливую Россию — За правду» (3 мандата в 2019-м) представит дебютантка Елена Ямщикова. А «Яблока» (4 человека в предыдущей думе) в новом созыве не будет вовсе: ни один его кандидат не прошел регистрацию.

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В то же время в МГД впервые появится представитель «Новых людей» — зампред партии Александр Даванков (дядя экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова). Наконец, еще два депутата шли на выборы самовыдвиженцами, но оба считаются людьми, близкими к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому: это его советница Мария Воропаева и замначальника Московской железной дороги Петр Потапов. Успехи соратников господин Слуцкий особо отметил на послевыборной пресс-конференции 9 сентября, напомнив, что ранее избиратели ЛДПР в Москве «были без своих представителей в столичном парламенте».

Выигрывали оппозиционеры в среднем с показателями от 30% до 40% голосов (наиболее уверенную победу одержала госпожа Воропаева с 42,7%).

Результаты победителей-единороссов колеблются в пределах 45–55%, а лучшим среди них стал Степан Орлов (58,9%).

Все они обошли своих конкурентов со значительным перевесом, а в округах, где ЕР не одержала побед, но участвовала в гонке, ее выдвиженцы получили вторые места. Так, кандидаты Зубрилин, Зюганов и Даванков опередили своих преследователей из ЕР не более чем на 6% голосов.

Достаточно конкурентная борьба развернулась и в других округах, где успех праздновала оппозиция. В четырех округах, где ЕР не была представлена, «серебро» с более чем 10-процентным отставанием осталось за двумя кандидатами от «Новых людей», самовыдвиженцем и эсером.

В целом же лидерство в «серебряном зачете» осталось за КПРФ, чьи кандидаты стали вторыми в 17 округах. Далее следуют «Новые люди» (13 вторых мест), ЛДПР (6), самовыдвиженцы (4), ЕР (3) и эсеры (2).

«Выборы в этом году были высококонкурентными»,— отметил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, что если в 2019 году на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в 2024-м — уже 281. А явка превысила показатели 2019 года в два раза, добавил мэр: «Около полутора миллионов москвичей пришли впервые на выборы. Это говорит о том, что создание удобных, современных систем голосования вовлекает огромное количество людей в выборы властных органов». Напомним, что электронный формат голосования предпочли свыше 95,5% москвичей, участвовавших в выборах.

Григорий Лейба, Божена Иванова