Мосгордуме зачитали права человека

В 2025 году москвичи стали чаще обращаться к столичному омбудсмену с жалобами на проблемы в школах и детсадах, в их числе — буллинг. Права призывников и условия содержания в СИЗО и изоляторах — среди самых волнующих людей тем. Традиционно занимавшие горожан вопросы жилищных прав ушли с первого места на четвертое-пятое. Это следует из отчета уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, представленного в Мосгордуме. Омбудсмен также пожаловалась на нехватку персонала в системе ФСИН, из-за чего по ночам «два этажа» СИЗО охраняет один сотрудник.

Депутаты Мосгордумы приняли к сведению доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Москве

Фото: Московская городская Дума Депутаты Мосгордумы приняли к сведению доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Москве

В прошлом году в аппарат городского омбудсмена поступило 15,4 тыс. жалоб, сообщила 15 апреля Татьяна Потяева во время своего отчета в Мосгордуме. Назвав это число «огромным», она подчеркнула, что перед походом в ее ведомство жалобщики сначала обращались к властям, «но не получали желаемый результат». В сравнении с 2024 годом (тогда аппарат госпожи Потяевой принял 7,7 тыс. обращений и 6,6 тыс. звонков) число жалоб выросло незначительно, но изменилась их главная тематика. Если ранее горожан больше всего волновала защита жилищных прав, то сейчас эта тема ушла на четвертое-пятое место, сообщила омбудсмен.

На первое вышли проблемы в образовательной сфере. «Прежде всего это устройство в детсады и школы, организация процесса образования и буллинг»,— уточнила она.

На второй позиции — обращения о соблюдении прав призывников. Конкретных примеров госпожа Потяева не привела, но актуальность темы связала с реализацией законодательной реформы о круглогодичном призыве в войска (вступила в силу с 1 января 2026 года) «и активизацией в интернете посредников — для нежелающих служить в армии». Топ-3 замыкают обращения в сфере уголовного производства. По словам омбудсмена, число таких жалоб в сравнении с предыдущими годами уменьшилось, но граждане все равно жалуются на условия пребывания в СИЗО и изоляторах, а также на медицинское обслуживание в них.

На последней теме госпожа Потяева остановилась особо. Она обратилась с парламентской трибуны к руководству столичного управления ФСИН с просьбами дать возможность иностранцам в СИЗО лечиться от психических заболеваний, а также «принять дополнительные меры защиты прав тяжело больных подозреваемых». Омбудсмен призвала изменять им меры пресечения, а в отдельных случаях — например, на последних стадиях онкологических заболеваний — вовсе освобождать от наказания. Упомянула госпожа Потяева и проблемы в самой ФСИН, в частности нехватку сотрудников в пенитенциарных заведениях. «Иногда там на два этажа в ночное время один сотрудник»,— сообщила омбудсмен.

Госпожа Потяева в отчете также упомянула обращения по темам СВО (тут чаще всего просят помочь с установлением местонахождения пропавших без вести военных) и защиты жилищных прав. В последнем случае москвичей чаще всего волнует ход программы реновации. При этом Татьяна Потяева подчеркнула, что граждане не только жалуются на несогласие с предложенными вариантами переезда на новую квартиру, но и нередко благодарят за саму программу и помощь при переезде.

Депутата Мосгордумы Татьяну Батышеву (ЕР) после отчета взволновало, как в аппарате омбудсмена смотрят на большое число сообщений в СМИ об участии детей в терактах. На это госпожа Потяева ответила, что навещала СИЗО «Лефортово», где содержатся 40 подростков-мальчиков по уголовным статьям о терактах.

«Со всеми беседовали. Это печальная история»,— сказала омбудсмен, отметив, что избежать вовлечения в такую деятельность можно при помощи профилактики, в том числе на школьных «Уроках о важном».

Другой депутат Мосгордумы Мария Воропаева (ЛДПР) выразила обеспокоенность проблемой буллинга в школах. Татьяна Потяева заявила, что этим должны заниматься учителя, депутаты и омбудсмены, а родителям она посоветовала обращаться в окружные центры медиации.

В числе главных задач 2026 года в аппарате омбудсмена видят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на осенних выборах в Госдуму.

