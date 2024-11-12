Столица местами позеленеет

В Мосгордуму внесен законопроект, который заменит три действующих природоохранных столичных закона. Стройки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), как и раньше, документ практически исключает, но в законодательство вводят новый термин — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). В рамках ООЗТ будет разрешено строить парковки и капитальные строения — спортивные, оздоровительные и рекреационные объекты. Столичным властям при этом дается право своим решением переводить ООПТ в ООЗТ. Опрошенные “Ъ” юристы и экологи считают законопроект «концептуально неплохим», но опасаются «уменьшения площади природных территорий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Законопроект «Об охране и использовании зеленого фонда» внесла в Мосгордуму парламентская комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике. 38-страничный документ состоит из 39 статей: в них даются основные понятия (например, зеленых насаждений, озеленения и ООПТ), описаны полномочия органов власти и правовые режимы охраны различных зон.

Документ должен заменить три действующих в Москве закона (в том числе об ООПТ и «О защите зеленых насаждений»), и многие формулировки взяты оттуда почти дословно.

Так, в зоне ООПТ запрещается повреждение и самовольная посадка деревьев и кустарников и возведение капитальных объектов, не связанных с функционированием территории. При этом в законодательство предлагается ввести категорию земель с менее жестким режимом охраны — ООЗТ. Ранее эти территории фигурировали лишь в постановлениях правительства Москвы (см. справку). Оттуда же в проект перекочевало разрешение осуществлять на ООЗТ рекреационную, религиозную и научно-исследовательскую деятельность. Одновременно разрешается возводить на этих землях парковки, а также капитальные объекты «рекреационного, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения». Наконец, документ позволяет преобразовывать ООПТ в ООЗТ решением правительства Москвы — при условии соблюдения ст. 61 федерального закона «Об охране окружающей среды» (в ней говорится, что надо предусмотреть систему мероприятий по «сохранению и развитию зеленого фонда»).

По данным столичного департамента природопользования, в городе определены 148 ООПТ общей площадью около 20 тыс. га (вся Москва занимает территорию в 251 тыс. га). В перечень входит одна ООПТ федерального значения — нацпарк «Лосиный остров» (площадью 3 тыс. га). В 2012 году после присоединения к Москве новых территорий, в том числе лесов, в нормативных документах появилась новая категория — ООЗТ. Постановлением №424 правительства Москвы определены 132 ООЗТ общей площадью 67 тыс. га.

В пояснительной записке необходимость принятия комплексного законопроекта объясняется тем, что действующие механизмы «потеряли эффективность» в защите природы, а также изменением федерального регулирования. В числе новаций редактор законопроекта, депутат Мосгордумы Степан Орлов (ЕР) упоминает объединение ООПТ, ООЗТ и «иных территорий зеленого фонда» с особым «природоохранным, научным, культурным, эстетическим значением» в «зеленый каркас» Москвы. В пояснительной записке также говорится, что устарел механизм компенсационной высадки, когда подрядчик должен посадить столько же деревьев, сколько он срубил ранее. «За взрослое дерево ценной породы придется заплатить существенно больше, чем за вырубку малоценной молодой поросли»,— обещает господин Орлов. Впрочем, конкретную процедуру предлагается установить подзаконным актом.

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды “Ъ” не смогли оперативно прокомментировать отношение к законопроекту.

Координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко называет законопроект «неплохим в качестве концептуальной основы», хваля упоминание показателей озелененности, зеленого каркаса, отраслевой схемы развития зеленого фонда и реестра зеленых насаждений. Эксперту общественного совета при Рослесхозе Антону Хлынову нравится, что в документе есть посыл «не только к механическому соблюдению нормативной площади зеленых насаждений, но уделено внимание пространственной связности зеленого каркаса города».

Управляющий партнер юридической компании ProLex Константин Лушников считает проект ориентированным «на баланс между охраной зеленого фонда и развитием инфраструктуры», но говорит, что возможность капитального строительства на ООЗТ «может означать смягчение действующих охранных норм, что способно снизить уровень защиты экосистем».

Управляющий партнер юридической компании Zharov Group Евгений Жаров также считает, что новация «может привести к уменьшению площади защищенных природных территорий и их деградации».

Господин Жаров поясняет, что ст. 21 законопроекта позволяет столичным властям переводить ООПТ в ООЗТ «даже на таких значимых территориях», как парк «Москворецкий» или Битцевский лес. «Для такого перевода может потребоваться государственная экологическая экспертиза»,— добавляет юрист. Господин Лушников считает, что экспертиза потребуется лишь в случае чрезвычайной экологической ситуации или гибели природных объектов, что оговорено законопроектом.

Независимый эколог, заслуженный работник Москомархитектуры Галина Морозова усматривает в схеме перевода земель из ООЗТ в ООПТ потенциальное нарушение законодательства. Она поясняет, что все категории ООПТ относятся к природно-заповедному фонду, а федеральный закон «Об охране окружающей среды» запрещает изъятие такого рода земель за исключением случаев, установленных федеральным, но не региональным законодательством. Впрочем, господин Ярошенко считает, что предлагаемая норма (о переводе ООПТ в ООЗТ) «не сильно изменит ситуацию» с учетом действующей практики изменения границ ООПТ решениями властей.

Алексей Ярошенко отмечает, что проект не учитывает особенности новых территорий Москвы, когда городу перешло 67 тыс. га бывших федеральных лесов. «Сейчас это практически запущенная территория, где проводятся отдельные мероприятия, не образующие системы»,— говорит эколог, призывая доработать законопроект.

Александр Воронов