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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Главные новости за 12 – 17 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Нина Шевченко

Саратовская область
ВС РФ оставил «АК БАРС КАПИТАЛ» без 500 га пашни в Саратовской области.
Впервые с начала атак на дата-центры РФ целью стал ЦОД Сбера в Балакове.
Функции и персонал муниципального СГЭТ передали областному ООО.
Глава саратовского минприроды Константин Доронин покидает пост после семи лет.
Энгельсский дом-интернат для престарелых судится за контракты с зятем директора.
Саратовская облдума поддержала кандидатуру Татьяны Ерохиной в зампреды кабмина.
Прокуратура требует у саратовского экс-министра Джлавяна имущество на 219 млн руб.
В Саратовской области запретят выбор муниципалитета для получения жилья.
В Саратове из аптек изъяли «Цитрамон», «Хлоргексидин» и «Дротаверин».
В Саратовском МВД сменились руководители центра «Э» и Дергачевского райотдела.
ВС РФ оставил доначисления для «Салаватстекло Волга» за ремонт во Вьетнаме.
В Саратове продлили прием заявок на субсидии для защиты от дронов.
Саратовский завод им. Орджоникидзе попал под 22-й пакет санкций Евросоюза. В список также внесли Конструкторское бюро промышленной автоматики.
Саратовский «Т Плюс» предлагает 42,7 млн руб. ремонтнику теплосетей Балакова.
В Саратове будут штрафовать за продажу табака и вейпов в запрещенных местах.
Биржевые механизмы торговли сельхозпродукцией развивают в Саратовской области.
В Саратовской области минстрой возьмет на себя территориальное планирование.
В саратовских больницах около 600 женщин отговорили от абортов. Число несовершеннолетних матерей в регионе возросло в 2025 году.
Саратов берет в кредит 5,3 млрд руб.
Волгоградская область
Владимир Шкарупелов снят с должности главы волгоградского облпромторга и ТЭК.
Под Волгоградом начался второй этап строительства волжского перехода за 14,3 млрд руб.
Волгоградская область урежет управленческие расходы еще на 10%.
Пензенская область
На перевозки по регулируемым тарифам в Пензенской области направят 165 млн руб.
На капремонт трех школ и детсада в Пензенской области выделили 153,4 млн руб.
«Сурский керамический завод» обязали законсервировать Канаевское месторождение.
Экс-министр финансов Белгородской области возглавила пензенский ТФОМС.
Пензенский губернатор призвал продолжать бизнес-миссии в Китай и страны СНГ.
На время ремонта газопровода в Пензенской области «Газпром» перенаправит потоки.
Астраханская область
Суд обязал организаторов ярмарки на Больших Исадах в Астрахани убрать киоски.
Астраханский производитель магнитных материалов попал под санкциив Евросоюза.
ВС отказал предпринимателям в пересмотре дела о сносе рынка на Маркина.
Астраханская дума потребовала жесткого учета агротуристических грантов.
Астраханские молодежные НКО получили расширенный доступ к господдержке. В облдуме полагают, что это обострит конкуренцию за субсидии.
Вина Астраханьавтодора в срыве ремонта дороги Бирюковка–Тишково устояла в суде. Госзаказчик пытался возложить ответственность на подрядчика.
Астраханский губернатор потребовал ускорить работы на СОСК в Началово.
Китайская компания возведет 43 ветряка в Астраханской области.
Нина Шевченко