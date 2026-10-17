Главные новости за 12 – 17 октября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Саратовский завод им. Орджоникидзе попал под 22-й пакет санкций Евросоюза. В список также внесли Конструкторское бюро промышленной автоматики.
В саратовских больницах около 600 женщин отговорили от абортов. Число несовершеннолетних матерей в регионе возросло в 2025 году.
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Астраханская область
Астраханские молодежные НКО получили расширенный доступ к господдержке. В облдуме полагают, что это обострит конкуренцию за субсидии.
Вина Астраханьавтодора в срыве ремонта дороги Бирюковка–Тишково устояла в суде. Госзаказчик пытался возложить ответственность на подрядчика.