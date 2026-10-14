Биржевые механизмы торговли сельхозпродукцией развивают в Саратовской области

АО «БИРЖА «ЦТС» основано 21 декабря 2022 года (Rusprofile). Основной профиль — деятельность по организации торговли на финансовых рынках, что подтверждается выданными Банком России лицензией биржи, а также лицензиями на клиринговую деятельность и проведение организованных торгов. Генеральным директором компании с 4 марта 2026 года является Никита Захаров. Штат компании вырос с 21 сотрудника в 2022 году до 36 в 2025-м. Несмотря на московскую регистрацию, офис компании расположен в Казани.