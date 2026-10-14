Биржевые механизмы торговли сельхозпродукцией развивают в Саратовской области
Правительство Саратовской области и АО «Биржа „ЦТС“» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение эффективности биржевых торгов в регионе. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
Договоренности достигли в рамках деловой программы 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Документ подписали губернатор Роман Бусаргин и генеральный директор биржи Никита Захаров. Соглашение носит рамочный характер. В кабмине отметили, что биржевой механизм обеспечивает прозрачное ценообразование, прямые поставки без посредников и конкурентные условия для бизнеса.
Стороны предусматривают обмен информацией, создание экспертных рабочих групп и реализацию совместных инициатив, способствующих развитию организованной торговли. Для предприятий региона документ открывает доступ к биржевым инструментам закупки и реализации сельхозпродукции, а также строительных материалов, металлов, нефтехимической продукции и других товарных групп. Конкретные формы взаимодействия правительства и биржи планируют определить отдельными договорами.
АО «БИРЖА «ЦТС» основано 21 декабря 2022 года (Rusprofile). Основной профиль — деятельность по организации торговли на финансовых рынках, что подтверждается выданными Банком России лицензией биржи, а также лицензиями на клиринговую деятельность и проведение организованных торгов. Генеральным директором компании с 4 марта 2026 года является Никита Захаров. Штат компании вырос с 21 сотрудника в 2022 году до 36 в 2025-м. Несмотря на московскую регистрацию, офис компании расположен в Казани.