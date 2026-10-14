Беспилотники добрались до серверов
Впервые с начала атак на дата-центры РФ целью стал ЦОД Сбера в Балакове
Ночь на 14 октября стала для Балаково самым массированным налётом беспилотников с начала СВО. В городе повреждено несколько жилых домов, погибла женщина. Основной удар пришелся на строящийся центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка, факт атаки на объект в банке подтвердили, заверив, что все системы и сервисы работают штатно. Налет продолжил серию ударов по дата-центрам: в ночь на 8 октября был атакован ЦОД «Яндекса» в Сасово, 9-го — в Калуге (объект частично выведен из строя), в ночь на 11 октября — во Владимире, где работу площадки полностью остановили.
Сообщение об угрозе атаки на Саратовскую область поступило в 01:58 и было снято лишь в 08:00. Информацию об атаке на балаковский ЦОД подтвердил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — сказал он. О характере повреждений и ущербе в банке не сообщили; люди на объекте, по данным компании, не пострадали. Для Сбербанка это первая атака БПЛА на его объекты: ранее, в июне и октябре 2026 года, Сбербанк и Центробанк лишь получили право самостоятельно отражать атаки дронов на охраняемых объектах. Об ответственности за удар публично заявил украинский производитель беспилотников и ракет Fire Point («„Сбербанк“, принимай эстафету!»); российская сторона эти данные не комментировала.
Меморандум о строительстве ЦОД в Балаково был подписан 8 декабря 2020 года правительством Саратовской области, Сбербанком и «Россетями». Проект реализуется поэтапно: власти региона называли сроком реализации 2021–2030 годы при общем объеме инвестиций 122,2 млрд руб., тогда как изначальный план Сбера предусматривал три этапа и ввод объекта в I квартале 2027 года; в январе 2025 года площадка получила разрешения на строительство сразу семи этапов.
ЦОД рассчитан не менее чем на 3 тыс. серверных стоек и примерно 120 тыс. серверов: площадь застройки — 59,3 тыс. кв. м, общая площадь технологических модулей — 62,4 тыс. кв. м, пиковое потребление — до 82 МВт. Объект позиционировался как крупнейший в России: помимо банковской ИТ-инфраструктуры там планировалось разместить сервисы государственной цифровой платформы «ГосТех» (решение об этом было принято в сентябре 2022 года на совещании с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко). Строительство не завершено, однако часть блоков уже эксплуатируется.
Губернатор Роман Бусаргин о поражении промышленных объектов не сообщал. По его данным, в Балаково повреждено «несколько жилых домов», предварительно погиб один человек — позже глава региона уточнил, что речь идет о женщине; ее семье обещана помощь.
Прокуратура Саратовской области заявила о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.
По словам господина Бусаргина, все инфраструктурные объекты Балакова работают штатно. В городе развернут оперативный штаб, работает комиссия по оценке ущерба, администрация открыла круглосуточную горячую линию. Жители поврежденных домов размещены в пункте временного размещения, организованном в здании ближайшей школы, и, по словам главы Балаковского района Сергея Барулина, вернутся в квартиры только после подтверждения безопасности зданий. Проезд по улице Титова временно перекрыт. Надзор за соблюдением прав пострадавших организовала прокуратура Саратовской области, расследование гибели женщины передано следователям центрального аппарата СКР.
Главное следственное управление возбудило дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Глава района также объявил об отмене 14 октября занятий во всех школах города и о приостановке работы детских садов. В Саратове и Энгельсе, где ночью также слышали взрывы и включали сирены, об отмене занятий не объявлялось. Аэропорт Гагарин с 23:14 13 октября прекратил прием и выпуск воздушных судов, ограничения сняли около 07:36 мск; утром рейсы задерживались.
Налет продолжил серию ударов по дата-центрам: в ночь на 8 октября был атакован ЦОД «Яндекса» в Сасово (Рязанская область), где произошел пожар, и работа площадки была полностью остановлена, 9-го — в Калуге (объект частично выведен из строя), в ночь с 10 на 11 октября — во Владимире, где работу площадки полностью остановили. Это вызвало массовые сбои в Рунете: пострадали около десяти основных сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск» и ассистента «Алису», а также более десятка сервисов компаний-арендаторов.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь — с 20:00 мск 13 октября до 08:00 мск 14 октября — 902 украинских беспилотников над регионами, в том числе над Саратовской областью, и акваторией Азовского моря. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 13 октября до 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 аппарата, большая часть из них нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 180 сбиты на подлете к столице.