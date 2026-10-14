Беспилотники добрались до серверов

Сообщение об угрозе атаки на Саратовскую область поступило в 01:58 и было снято лишь в 08:00. Информацию об атаке на балаковский ЦОД подтвердил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — сказал он. О характере повреждений и ущербе в банке не сообщили; люди на объекте, по данным компании, не пострадали. Для Сбербанка это первая атака БПЛА на его объекты: ранее, в июне и октябре 2026 года, Сбербанк и Центробанк лишь получили право самостоятельно отражать атаки дронов на охраняемых объектах. Об ответственности за удар публично заявил украинский производитель беспилотников и ракет Fire Point («„Сбербанк“, принимай эстафету!»); российская сторона эти данные не комментировала.