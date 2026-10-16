ВС РФ оставил доначисления для «Салаватстекло Волга» за ремонт во Вьетнаме
Верховный суд РФ отказал АО «Салаватстекло Волга» (бывшее «Саратовстройстекло») в передаче кассационной жалобы в коллегию по экономическим спорам. Тем самым высшая инстанция оставила в силе постановление АС Поволжского округа, поддержавшего Саратовскую таможню в споре о доначислении НДС и пеней на 1,68 млн руб. из-за неправомерного применения таможенной процедуры при ремонте оборудования за рубежом.
Фабула дела заключается в ошибке декларанта. В 2022–2023 годах саратовский производитель стекла отправил два немецких вакуумных насоса на капитальный ремонт во Вьетнам, поместив их под процедуру «временный вывоз». Однако по ТК ЕАЭС эта процедура допускает лишь текущий ремонт и техобслуживание. Обнаружив факт капремонта, таможня прекратила действие процедуры, лишив оборудование статуса товара ЕАЭС и права на беспошлинный реимпорт.
Пытаясь легализовать ввезенные насосы, компания задекларировала их выпуск для внутреннего потребления, указав в таможенной стоимости лишь цену самих ремонтных работ и логистики (около 1,78 млн руб.). Саратовская таможня применила шестой (резервный) метод, добавив к этой сумме первоначальную стоимость самих насосов ($45 тыс. за каждый), что привело к доначислению 1,36 млн руб. НДС и 314 тыс. руб. пеней.
Суды первой и апелляционной инстанций в феврале и мае 2026 года вставали на сторону бизнеса. Они рассудили, что компания просто ошиблась с процедурой, и таможня не вправе требовать больше, чем было бы уплачено при корректном декларировании.
Однако АС Поволжского округа в сентябре 2026 года отменил решение. «Нарушение таможенного законодательства не может позволять нарушителю находиться в тех же условиях, что и добросовестный участник ВЭД», указал окружной путь. Попытка задним числом применить льготы, положенные при «переработке вне таможенной территории», признана схемой ухода от платежей. Теперь «Салаватстекло Волга» обязано уплатить доначисленные налоги, а также 50 тыс. руб. госпошлины по кассации.