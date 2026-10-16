ВС РФ оставил доначисления для «Салаватстекло Волга» за ремонт во Вьетнаме

Пытаясь легализовать ввезенные насосы, компания задекларировала их выпуск для внутреннего потребления, указав в таможенной стоимости лишь цену самих ремонтных работ и логистики (около 1,78 млн руб.). Саратовская таможня применила шестой (резервный) метод, добавив к этой сумме первоначальную стоимость самих насосов ($45 тыс. за каждый), что привело к доначислению 1,36 млн руб. НДС и 314 тыс. руб. пеней.