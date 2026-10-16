ВС отказал предпринимателям в пересмотре дела о сносе рынка на Маркина
Ответчиком стала мэрия Астрахани
Судья Верховного суда РФ Ирина Грачева отказала индивидуальным предпринимателям Елене Гусаковой, Магомеду Анаражабову и Гафуру Гусейнову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Заявители оспаривали устоявшее в апелляции и кассации решение Арбитражного суда Астраханской области от ноября 2025 года. Поводом для спора стало распоряжение мэрии Астрахани о демонтаже торговых киосков на рынке на улице Маркина.
Елена Гусакова использовала землю с 2003 года и считала себя владельцем торговых объектов. В марте 2025 года администрация Астрахани издала распоряжение о прекращении использования земельного участка площадью 2157 кв. м на перекрестке улиц Маркина и Яблочкова и о демонтаже 139 киосков. Позже участок предназначался для универсальной сезонной ярмарки, оператором которой было ООО «Астраханские ярмарки». Суды отказали, указав, что имущество является движимым, а земельный участок — муниципальной собственностью.
Верховный суд указал, что доводы жалобы не свидетельствуют о нарушениях норм материального или процессуального права, приведших к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.