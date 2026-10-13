В Саратовской области минстрой возьмет на себя территориальное планирование
13.10.2026, 16:14
В облдуме обсужден проект поправок в региональный закон «О регулировании градостроительной деятельности». Инициатива расширяет полномочия министерства строительства и ЖКХ и приводит областное законодательство в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.
Замминистра — главный архитектор области Анастасия Пузанова пояснила, что сейчас минстрой подготавливает схему территориального планирования (СТП) и принимает решения по ней. Законопроект закрепляет за ведомством также право принимать решения о подготовке изменений в СТП и готовить сами проекты этих изменений. Предложения от заинтересованных лиц, которые ранее шли через правительство области, теперь будут обрабатываться непосредственно минстроем.
Действующая редакция требует от уполномоченного органа направлять заключение о целесообразности подготовки изменений в СТП в Правительство области, которое и принимает итоговое решение. Новая норма исключает кабмин из этой цепочки: минстрой в течение 30 дней сам направляет заявителям либо заключение о целесообразности, либо мотивированный отказ. При положительном заключении орган самостоятельно принимает решение о начале подготовки проекта изменений.
Также планируется сократить срок предварительного размещения проектов региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) на официальном сайте с двух месяцев до 15 рабочих дней.
Сокращение срока публикации РНГП до 15 дней существенно уменьшает окно для общественного обсуждения и подготовки замечаний со стороны профессионального сообщества. В пояснительной записке обоснованы только технические правки по срокам, тогда как перераспределение полномочий объяснено общей «оптимизацией». Реальный объем новых властных полномочий минстроя определится будущим административным регламентом.