В Саратовской области минстрой возьмет на себя территориальное планирование

Замминистра — главный архитектор области Анастасия Пузанова пояснила, что сейчас минстрой подготавливает схему территориального планирования (СТП) и принимает решения по ней. Законопроект закрепляет за ведомством также право принимать решения о подготовке изменений в СТП и готовить сами проекты этих изменений. Предложения от заинтересованных лиц, которые ранее шли через правительство области, теперь будут обрабатываться непосредственно минстроем.