Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратов берет в кредит 5,3 миллиарда рублей

12.10.2026, 12:18
Администрация Саратова объявила конкурс на предоставление кредитной линии размером 5,3 млрд руб. Муниципалитет опубликовал 15 тендеров в ЕИС «Госзакупки».

ИА «Общественное мнение»

Суммарная максимальная стоимость контрактов составила 901 млн руб. Таким образом, муниципалитет готов к ставке до 17% годовых. Согласно описаниям объектов закупок, мэрия обязуется вернуть долг с процентами через 365 дней. Контракты получит поставщик, который предложит самые выгодные условия.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 20 октября. Исполнителя выберут на следующий день. Открыть кредитную линию нужно будет до 15 декабря. Как правило, такие контракты получают структуры «Сбера».

Дарья Васенина