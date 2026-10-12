Саратов берет в кредит 5,3 миллиарда рублей
12.10.2026, 12:18
Администрация Саратова объявила конкурс на предоставление кредитной линии размером 5,3 млрд руб. Муниципалитет опубликовал 15 тендеров в ЕИС «Госзакупки».
Суммарная максимальная стоимость контрактов составила 901 млн руб. Таким образом, муниципалитет готов к ставке до 17% годовых. Согласно описаниям объектов закупок, мэрия обязуется вернуть долг с процентами через 365 дней. Контракты получит поставщик, который предложит самые выгодные условия.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 20 октября. Исполнителя выберут на следующий день. Открыть кредитную линию нужно будет до 15 декабря. Как правило, такие контракты получают структуры «Сбера».