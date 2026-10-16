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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Средняя Волга

Владимир Шкарупелов снят с должности главы волгоградского облпромторга и ТЭК

Экс-глава Фроловского района Владимир Шкарупелов освобожден от должности председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации региона.

Telegram-канал Владимира Шкарупелова

Господин Шкарупелов возглавлял облпромторг и ТЭК региона с декабря 2025 года. До этого семь лет работал гендиректором крупного предприятия. В 2019 году его избрали главой Фроловского района.
Временно осуществлять полномочия руководителя будет первый заместитель председателя облпромторга и ТЭК Виолетта Калмыкова.
Нина Шевченко