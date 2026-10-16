В Саратовском МВД сменились руководители центра «Э» и Дергачевского райотдела

По данным ведомства, Александр Хрипунов 1976 года рождения. В 2018 году он окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал участковым уполномоченным милиции в Ульяновске. В дальнейшем проходил службу в штабных подразделениях и уголовном розыске. С октября 2024 года занимал должность заместителя начальника отдела ЦПЭ ГУ МВД по Саратовской области, а с июля 2025 года — заместителя начальника центра.