В Саратовском МВД сменились руководители центра «Э» и Дергачевского райотдела
Назначения представил начальник областного главка Николай Ситников
Начальником центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Саратовской области назначен полковник полиции Александр Хрипунов, а отделом МВД по Дергачевскому району возглавил подполковник полиции Дмитрий Тютин. Соответствующие назначения представил начальник ГУ МВД по Саратовской области генерал-лейтенант полиции Николай Ситников на оперативном совещании, сообщает официальный Telegram-канал «МВД 64».
По данным ведомства, Александр Хрипунов 1976 года рождения. В 2018 году он окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал участковым уполномоченным милиции в Ульяновске. В дальнейшем проходил службу в штабных подразделениях и уголовном розыске. С октября 2024 года занимал должность заместителя начальника отдела ЦПЭ ГУ МВД по Саратовской области, а с июля 2025 года — заместителя начальника центра.
Дмитрий Тютин родился в 1985 году. В 2007 году окончил Саратовский юридический институт МВД России, после чего был назначен следователем. Затем проходил службу в подразделениях уголовного розыска и замещал руководящие должности в территориальных отделах полиции. С марта 2024 года являлся заместителем начальника отдела полиции № 5 в составе УМВД России по Саратову.
Ранее центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Саратовской области возглавлял Василий Смирнов, а отдел МВД по Дергачевскому району — Алексей Леснов. Причины кадровой ротации в сообщении не уточняются.