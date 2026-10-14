В Саратове будут штрафовать за продажу табака и вейпов в запрещенных местах
Законопроект рассмотрен на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению
14.10.2026, 13:19
Саратовская областная дума планирует утвердить административную ответственность за нарушение запрета на розничную продажу табачной и никотиносодержащей продукции в определенных зонах. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Инициатива связана с вступлением в силу с 1 марта 2027 года регионального закона, который на пять лет — до 1 марта 2032 года — запрещает торговлю электронными системами доставки никотина (ЭСДН), жидкостями к ним, а также табачной и никотиносодержащей продукцией вблизи детских оздоровительных учреждений, на территориях спортивных соревнований, в зонах отдыха у водных объектов, в культовых зданиях и помещениях соцобслуживания. Саратовская область стала первым регионом Приволжского федерального округа, воспользовавшимся правом субъектов РФ на введение подобных ограничений, предоставленным федеральным законодательством с июня 2026 года.
Для обеспечения исполнения запрета предлагается установить штрафы: для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники местных администраций, а дела рассматривать мировые судьи.
Законопроект, инициированный спикером облдумы Алексеем Антоновым («Единая Россия»), прошел оценку регулирующего воздействия и вынесен на ближайшее пленарное заседание парламента. Губернатор региона ранее поддержал данную инициативу, отметив ее направленность на защиту здоровья несовершеннолетних.