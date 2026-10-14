В Саратове будут штрафовать за продажу табака и вейпов в запрещенных местах

Инициатива связана с вступлением в силу с 1 марта 2027 года регионального закона, который на пять лет — до 1 марта 2032 года — запрещает торговлю электронными системами доставки никотина (ЭСДН), жидкостями к ним, а также табачной и никотиносодержащей продукцией вблизи детских оздоровительных учреждений, на территориях спортивных соревнований, в зонах отдыха у водных объектов, в культовых зданиях и помещениях соцобслуживания. Саратовская область стала первым регионом Приволжского федерального округа, воспользовавшимся правом субъектов РФ на введение подобных ограничений, предоставленным федеральным законодательством с июня 2026 года.