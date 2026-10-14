ЕС включил саратовское КБПА в новый санкционный список

В перечень вошли производители комплектующих для ракет, беспилотников и самолетов. Это электроника (полупроводники, микросхемы, компьютеры) и средства связи (радары, антенны, приемопередатчики), а также авиационные, спутниковые и ракетные системы. Кроме того, ограничения коснулись поставщиков взрывчатых веществ и боеприпасов, оптических и навигационных систем.