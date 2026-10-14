ЕС включил саратовское КБПА в новый санкционный список
Совет ЕС 12 октября расширил санкционные списки почти на 1,6 тыс. российских компаний и физлиц. Как сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, это самый масштабный пакет ограничений против оборонно-промышленного комплекса РФ. В числе попавших под рестрикции — саратовское Конструкторское бюро промышленной автоматики (КБПА).
Основной удар, по словам госпожи Каллас, приходится на средний уровень цепочек поставок. Именно эти предприятия, по оценке Брюсселя, образуют «ядро» российского ВПК: их совокупная годовая выручка превышает €20 млрд, а численность занятых — 250 тыс. человек.
В перечень вошли производители комплектующих для ракет, беспилотников и самолетов. Это электроника (полупроводники, микросхемы, компьютеры) и средства связи (радары, антенны, приемопередатчики), а также авиационные, спутниковые и ракетные системы. Кроме того, ограничения коснулись поставщиков взрывчатых веществ и боеприпасов, оптических и навигационных систем.
АО «КБПА» работает в Саратове с 1994 года. Предприятие разрабатывает и производит системы автоматического управления и топливорегулирующую аппаратуру авиадвигателей, входит в «КРЭТ» Ростеха.
В июне Кировский районный суд Саратова приговорил экс-гендиректора КПБА, экс-министра промышленности региона Максима Шихалова к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело касалось аренды дизель-генераторной установки: в 2021 году Шихалов с его первым замом на КПБА Владимиром Пожаровым (экс-министр) способствовали заключению договора, что нанесло предприятию ущерб в 4 млн руб. В июле сторона защиты и прокуратура подали апелляционные жалобы на приговор.