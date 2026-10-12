Китайская компания возведет 43 ветряка в Астраханской области
12.10.2026, 15:57
Российская компания с участием китайского капитала ООО «Маммут Рус» построит под Астраханью ветропарк мощностью 269 МВт. Площадкой выбрана территория у села Блохун в Ахтубинском районе, где установят 43 ветрогенератора, сообщили в правительстве региона.
Инвестор из Китая уже приступил к практической реализации. Соответствующие договоренности были достигнуты ранее.
По заявлению властей, ветропарк станет одним из крупнейших объектов возобновляемой энергетики в регионе. Точные сроки строительства, объем инвестиций и технические параметры каждого ветряка пока не раскрываются.