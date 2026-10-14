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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Средняя Волга

Экс-министр финансов Белгородской области возглавила пензенский ТФОМС

Наталья Шаролапова назначена исполняющей обязанности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области. Кадровое решение было утверждено распоряжением регионального правительства.
Наталья Шаролапова назначена и. о. директора ТФОМС Пензенской области

Наталья Шаролапова назначена и. о. директора ТФОМС Пензенской области

ТФОМС Пензенской области

Накануне госпожу Шаролапову представил коллективу врио министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев. До нового назначения Наталья Шаролапова занимала пост министра финансов Белгородской области, где отвечала за финансовую политику и управление региональными средствами. Ранее она работала в городе Заречном, пройдя путь от главного специалиста до начальника финансового управления. В июле 2021 года госпожа Шаролапова перешла в правительство Белгородской области, став советником экс-главы региона Вячеслава Гладкова.
До прихода Натальи Шаролаповой ТФОМС Пензенской области возглавляла Елена Аксенова. С весны 2026 года обязанности директора исполняла Елена Казанцева.
Марина Окорокова