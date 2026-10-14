Экс-министр финансов Белгородской области возглавила пензенский ТФОМС

Накануне госпожу Шаролапову представил коллективу врио министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев. До нового назначения Наталья Шаролапова занимала пост министра финансов Белгородской области, где отвечала за финансовую политику и управление региональными средствами. Ранее она работала в городе Заречном, пройдя путь от главного специалиста до начальника финансового управления. В июле 2021 года госпожа Шаролапова перешла в правительство Белгородской области, став советником экс-главы региона Вячеслава Гладкова.