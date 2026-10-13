На время ремонта газопровода в Пензенской области «Газпром» перенаправит потоки

ООО «Газпром трансгаз Саратов» прокомментировало инцидент на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области. Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня на участке «Петровск — Елец» произошел разрыв трубы с последующим возгоранием. Аварийный участок был оперативно отключен, пострадавших нет.