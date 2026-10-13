На время ремонта газопровода в Пензенской области «Газпром» перенаправит потоки
Сообщение о взрыве поступило 13 октября около 11:00
13.10.2026, 14:39
ООО «Газпром трансгаз Саратов» прокомментировало инцидент на магистральном газопроводе в Белинском районе Пензенской области. Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня на участке «Петровск — Елец» произошел разрыв трубы с последующим возгоранием. Аварийный участок был оперативно отключен, пострадавших нет.
В компании подчеркнули, что газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме за счет перетоков по альтернативным маршрутам. В настоящее время подразделения «Газпром трансгаза Саратов» готовятся к проведению восстановительных работ.
Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области сообщали, что сигнал о порыве высокого давления в селе Волчково поступил в 11:00 мск. По данным ведомства, причиной стало нарушение технологического процесса. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 12 единиц техники. Факельное горение достигало высоты 70 м, также зафиксировано возгорание травы на прилегающей территории.