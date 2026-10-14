Сизифов суд

В решении приводятся конкретные примеры искусственного разделения сделок. Так, 20 февраля 2023 года интернат и ИП заключили два договора на суммы 495 тыс. руб. и 321 тыс. руб. с одинаковым сроком исполнения до 31 марта 2023 года, что в сумме давало 816 тыс. руб. Аналогичную схему также использовали в сентябре 2023 года. При этом оплата по контрактам часто производилась в день их заключения и поставки товара.