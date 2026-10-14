Сизифов суд
Энгельсский дом-интернат для престарелых судится за контракты с зятем директора
Дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в Энгельсе Саратовской области, продолжает оспаривать признание ряда закупок нарушающим федеральный закон «О защите конкуренции». Ранее суд установил случаи дробления контрактов и конфликт интересов — постоянный поставщик говядины оказался зятем директора учреждения. Ответчики пытались оспорить первоначальный иск прокуратуры в Верховном суде, но он не принял дело к рассмотрению. Эксперты объясняют логику надзора при выборе случаев для разбирательства поступлением жалоб по конкретным контрактам.
12 Арбитражный апелляционный суд (ААС) начал рассмотрение жалобы ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ИП Дмитрий Горячев на решение Арбитражного суда (АС) Саратовской области о признании ряда сделок нарушающим ФЗ «О защите конкуренции». Истцы оспаривают предписание УФАС Саратовской области. Они обратились в суд по отдельности, но дела объединили в одно производство. Как следует из иска, спор разгорелся вокруг закупок интерната в 2021–2023 годах. За этот период учреждение заключило с ИП Горячевым 78 договоров на поставку говядины и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод без проведения конкурентных процедур.
Саратовское УФАС возбудило дело после получения сведений от прокуратуры Энгельса. По итогам рассмотрения 7 ноября 2025 года антимонопольный орган вынес решение и предписание, признав действия заказчика и поставщика нарушающими п. 3 ч. 4 ст. 11 135-ФЗ. Речь идет о запрете на соглашения, ограничивающие конкуренцию.
Основанием для претензий стало систематическое дробление закупок. Установлено: заключение договора с единственным поставщиком допускалось при сумме до 600 тыс. руб., однако по закону годовой объем таких закупок не должен был превысить 10 млн руб. Суд установил, что в 2023 году только сумма контрактов на поставку говядины составила 14,84 млн руб., что превысило установленный лимит.
В решении приводятся конкретные примеры искусственного разделения сделок. Так, 20 февраля 2023 года интернат и ИП заключили два договора на суммы 495 тыс. руб. и 321 тыс. руб. с одинаковым сроком исполнения до 31 марта 2023 года, что в сумме давало 816 тыс. руб. Аналогичную схему также использовали в сентябре 2023 года. При этом оплата по контрактам часто производилась в день их заключения и поставки товара.
Еще одним фактором признания сделок незаконными стал неурегулированный конфликт интересов. Как установило УФАС и подтвердил суд, господин Горячев является зятем директора интерната Сергея Сафошкина. В нарушение требований федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О противодействии коррупции», руководитель учреждения не принял мер по предотвращению конфликта интересов и не уведомил о нем учредителя или иные уполномоченные органы.
В суде заявители пытались оспорить выводы УФАС. Истцы сослались на экономическую обоснованность сделок, необходимость оперативного обеспечения учреждения свежим мясом из-за ограниченных возможностей хранения, а также на соответствие цен среднеобластным показателям. Однако арбитраж счел доводы несостоятельными, отметив, что в планах закупок интерната были предусмотрены конкурентные процедуры (в том числе открытые аукционы), а обстоятельства не носили характер чрезвычайной ситуации, не терпящей отлагательства.
Ранее заместитель прокурора Саратовской области добился признания недействительными договоров на поставку мяса, заключенных в январе—ноябре 2023 года. Первая инстанция отказала. 12 ААС и Арбитражный суд Поволжского округа встали на сторону надзорного ведомства, квалифицировав серию контрактов как единую сделку, оформленную с целью обхода законодательства о закупках.
Как следует из письма ФАС России, с 1 января 2026 года вступили в силу поправки в ч. 15 ст. 93 закона о контрактной системе, позволяющие заказчикам заключать несколько контрактов на идентичные или однородные товары, работы и услуги. Ключевое условие — строгое соблюдение годового лимита закупок и предельных значений начальной максимальной цены контракта (НМЦК).
Однако в ведомстве подчеркнули, что новые нормы не легализуют искусственное дробление. По словам эксперта Госдумы по закупкам Дмитрия Тортева, антимонопольное законодательство по-прежнему жестко пресекает попытки заказчиков разбивать единую сделку на части ради заключения контракта с единственным поставщиком.
«Если речь идет о приобретении индивидуально-определенной вещи или выполнении единого комплекса работ — например, по капремонту конкретного объекта или установке детского оборудования по одному адресу, — дробление такой закупки будет расценено как уклонение от торгов в конкурентной форме»,— отметил господин Тортев. По его словам, именно такие схемы используются недобросовестными заказчиками для обхода пороговых значений начальной цены контракта.
При этом в ФАС уточнили, что наличие признаков нарушения будет оцениваться регулятором индивидуально. «Антимонопольный орган будет устанавливать факт нарушения в каждом конкретном случае на основе поступивших жалоб, имеющихся материалов и с учетом всех обстоятельств закупки»,— резюмировал эксперт.
«Нужно смотреть фабулу конкретного дела. Одним заявлением прокуратура могла, к примеру, признать контракт ничтожным и осуществить одностороннюю реституцию (истребовать денежные средства, полученные поставщиком по ничтожному контракту). Другим иском, в который сейчас „зашел“ поставщик, последний может попробовать оспорить решение Комиссии регионального УФАС о нарушении Закона о защите конкуренции, чтобы на этой основе попытаться признать уничтожение сделок незаконным, а также избежать штрафа и возможной дисквалификации руководителя, что является санкцией по подобным нарушениям 135-ФЗ»,— прокомментировал эксперт ситуацию в суде. Он также отметил, что, исходя из практики, у интерната и господина Горячева шансов мало.