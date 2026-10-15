Астраханские молодежные НКО получили расширенный доступ к господдержке
В облдуме полагают, что это обострит конкуренцию за субсидии
Дума Астраханской области приняла закон, совершенствующий правовое регулирование государственной поддержки некоммерческих организаций (НКО), работающих в сфере молодежной политики. Документ направлен на синхронизацию региональных норм с федеральным законодательством и законодательно закрепляет механизмы предоставления НКО не только финансовой, но и имущественной, информационной и консультационной помощи.
Согласно тексту документа, круг организаций, имеющих право претендовать на региональные меры поддержки, официально расширен. Исполнительные органы власти, в частности Агентство по делам молодежи Астраханской области, наделяются детализированными полномочиями по взаимодействию с сектором. В законе формализованы критерии отбора получателей субсидий, а также процедуры предоставления регионального имущества в безвозмездное пользование.
В региональном парламенте подчеркивают, что закон ликвидирует правовую неопределенность, сохранявшуюся на местном уровне. «Мы формируем единую и прозрачную систему работы с молодежными инициативами, полностью соответствующую федеральной повестке»,— отметил спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Ранее преференции были доступны преимущественно крупным или узкопрофильным социальным НКО, теперь же административные барьеры снижены для широкого круга квалифицированных организаций.
Эксперты некоммерческого сектора региона приветствуют формализацию правил, однако предупреждают о неизбежном росте конкуренции. «Прозрачность критериев снижает субъективизм и коррупционные риски при распределении грантов. Но поскольку круг претендентов расширен, борьба за ограниченный объем региональных субсидий обострится. Победят организации с отлаженной финансовой отчетностью и доказанной социальной эффективностью»,— полагает руководитель одной из астраханских НКО, пожелавший остаться неназванным.
Закон вступает в силу после официального опубликования. В правительстве региона рассчитывают, что новые правила позволят к следующему бюджетному циклу повысить эффективность расходования средств, направляемых на развитие институтов гражданского общества в молодежной среде.