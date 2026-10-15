Астраханские молодежные НКО получили расширенный доступ к господдержке

В региональном парламенте подчеркивают, что закон ликвидирует правовую неопределенность, сохранявшуюся на местном уровне. «Мы формируем единую и прозрачную систему работы с молодежными инициативами, полностью соответствующую федеральной повестке»,— отметил спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Ранее преференции были доступны преимущественно крупным или узкопрофильным социальным НКО, теперь же административные барьеры снижены для широкого круга квалифицированных организаций.