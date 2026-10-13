Сирот по месту прописки
В Саратовской области запретят выбор муниципалитета для получения жилья
13.10.2026, 15:44
В Саратовской области детям-сиротам планируют запретить выбирать муниципалитет для получения жилья, привязав его выдачу к месту первичного учета. Законопроект, инициированный губернатором, уже одобрен профильным комитетом облдумы и рекомендован к принятию. Власти объясняют ограничение необходимостью «прозрачности» механизма и борьбой с оттоком населения из сел, предлагая в качестве альтернативы жилищные сертификаты на 3,6 млн руб., суммы которых, однако, может не хватить для покупки недвижимости в областном центре.
В Саратовской области планируется запретить детям-сиротам самостоятельно выбирать муниципалитет для получения жилья. Соответствующий законопроект, инициированный губернатором, 19 мая 2026 года одобрен комитетом областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики и рекомендован к принятию. Поправки вносятся в региональный закон «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Как пояснил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Шкодыров, жилплощадь будет предоставляться строго по месту последнего проживания, первичного устройства в семью или постановки на учет. Сейчас сироты вправе выбрать любой муниципалитет и однократно изменить его в период ожидания. По данным ведомства, за последние полтора года почти 100 человек перенаправили свои заявления в Саратов, что чиновники считают непрозрачным механизмом, тормозящим решение демографических проблем сельских территорий.
В минстрое заверяют, что права граждан не будут нарушены. В текущем списке на обеспечение жильем числятся 960 человек (460 из них — в Саратове), хотя общая очередь по региону на начало 2026 года достигает 1,6 тыс. человек. Разрыв в цифрах объясняется тем, что в план текущего года включены лишь те, чьи дела находятся в активной стадии. При этом в регионе сохраняется проблема исполнения судебных решений: по состоянию на март 2025 года не исполнено около тысячи решений о выдаче квартир, а прокуратура ежегодно фиксирует десятки нарушений.
Альтернативой натуральному жилью власти называют жилищный сертификат размером 3,6 млн руб. Сумма рассчитана исходя из норматива Минстроя РФ (89,8 тыс. руб. за 1 кв. м) и соцнормы 33 кв. м. Однако рыночная стоимость жилья в Саратове и Балаково достигает 95 тыс. руб. за метр, поэтому сертификата может хватить только на покупку недвижимости в районах (например, в Балашове цена составляет около 78 тыс. руб.). Для получения выплаты претендент должен иметь официальный доход не ниже МРОТ, а среднедушевой доход семьи — превышать установленный порог.
Сертификаты доступны с 18 лет, при их получении или выдаче квартиры положена единовременная выплата 20 тыс. руб. на обустройство. Законопроект пройдет проверку прокуратуры на соответствие федеральным гарантиям.