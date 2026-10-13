Сирот по месту прописки

В минстрое заверяют, что права граждан не будут нарушены. В текущем списке на обеспечение жильем числятся 960 человек (460 из них — в Саратове), хотя общая очередь по региону на начало 2026 года достигает 1,6 тыс. человек. Разрыв в цифрах объясняется тем, что в план текущего года включены лишь те, чьи дела находятся в активной стадии. При этом в регионе сохраняется проблема исполнения судебных решений: по состоянию на март 2025 года не исполнено около тысячи решений о выдаче квартир, а прокуратура ежегодно фиксирует десятки нарушений.