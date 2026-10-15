Трамвай меняет ведомство
По итогам 2025 года чистый убыток МУПП составил 448,4 млн руб., тогда как годом ранее предприятие показало прибыль 193,4 млн руб. Выручка выросла на 3,3% — до 943,3 млн руб. с 913,5 млн руб. в 2024 году, тогда как себестоимость продаж увеличилась примерно на 53% — до 1,74 млрд руб. с 1,13 млрд руб. Валовый убыток составил 795 млн руб., убыток от продаж — 863 млн руб., результат до налогообложения — минус 488 млн руб.
ООО «Саратовгорэлектротранс» зарегистрировано 25 апреля 2022 года. Учредителем в ЕГРЮЛ с 31 мая 2022 года указан субъект РФ — Саратовская область. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год — 15 человек. По итогам 2025 года выручка ООО составила 185,3 млн руб. (+1%), чистая прибыль — 161,8 млн руб. (+47%), активы — 9 млрд руб. (+68%), собственный капитал — 407,3 млн руб. (+67%), при этом основные средства оцениваются лишь в 110 тыс. руб.: трамвайная инфраструктура, судя по отчётности, отражена в составе иных внеоборотных активов — вложений в концессионный объект и незавершённого строительства. Компания заключила 88 контрактов в системе госзакупок на 50,6 млрд руб.; на Федресурсе опубликованы сведения о 19 залогах имущества. Юрлицо также выступает заказчиком реновации саратовских трамвайных путей».