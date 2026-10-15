Трамвай меняет ведомство

В октябре 2026 года в областном ООО за одну неделю сменились два генеральных директора: Николая Токарева, руководившего компанией с весны 2024 года, 2 октября сменил Дмитрий Умершев, а 9 октября в ЕГРЮЛ внесли запись о Михаиле Аверине. К самому обществу и связанным с ним подрядчикам по трамвайному проекту предъявлены судебные претензии: 12 октября стало известно о трёх заявлениях АО «Московский Метрострой» к ООО «Саратовгорэлектротранс» — одно из них касается реконструкции маршрута № 6 и требования заключить дополнительное соглашение к договору генподряда. Подрядчик ООО «СП ТрансТоннельСтрой», получавший контракты на маршруты № 3, № 6 и № 8, числится ликвидированным с 31 августа 2026 года; летом 2025 года в его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее с исками к ООО «СГЭТ» из-за аванса обращалось ООО «ФракДжет-Строй», а в июле 2026 года апелляционная инстанция подтвердила взыскание 25 млн руб. с проектировщика СЗИК за некачественный проект реконструкции. По данным Checko, у ООО «СГЭТ» восемь арбитражных дел в роли ответчика, причём 100% суммы исковых требований приходится на иски к компании.