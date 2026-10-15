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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Средняя Волга

Трамвай меняет ведомство

Функции и персонал муниципального СГЭТ передали областному ООО
Саратовские трамваи и троллейбусы переходят в ведение областной власти. Функции городского предприятия по перевозкам электротранспортом передали в одноименное областное общество. Руководство региона зарегистрировало ООО «СГЭТ» в апреле 2022 года под проект реконструкции трамвайной сети; статус концессионера оно получило позже. Передачу коммерческой структуре МУПа объяснили многолетним кризисом и тем, что новая трамвайная инфраструктура уже числится на балансе областной компании. Депутаты считают, что проблема в подходе к муниципальному имуществу: его количество и качество растет, а средства на содержание не прибавляются. Эксперты отмечают, что сокращение числа унитарных предприятий — общероссийский тренд, а перевод функций на уровень региона не означает ни погашения, ни списания долгов муниципального предприятия.
Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев назвал передачу Саратовгорэлектротранса региону экономической необходимостью

Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев назвал передачу Саратовгорэлектротранса региону экономической необходимостью

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Министерство транспорта Саратовской области сообщило, что МУПП «СГЭТ», занимающееся перевозками трамваями и троллейбусами, передается в сферу ведения регионального минтранса. Формально речь идет о переводе коллектива и функций по обслуживанию трамвайной сети в ООО «Саратовгорэлектротранс». Как заявил министр транспорта области Николай Сергеев, «трамвайная сеть Саратова будет передана в областное учреждение»; решение городские власти объяснили намерением «сконцентрировать обслуживание трамвайной сети Саратова на базе одного областного учреждения».
О ликвидации МУПП «СГЭТ» не сообщалось: по данным ЕГРЮЛ на середину октября 2026 года предприятие остается действующим, за ним числятся в том числе троллейбусные контракты с областным минтрансом. Троллейбусное направление, по имеющимся публикациям, пока сохраняется за муниципальным предприятием.
Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев заявил, что «переход из муниципального ведения на областной уровень — это экономическая необходимость», а муниципальное предприятие «долгое время находилось в серьёзном кризисе». Передача функций региону, рассчитывают в правительстве, должна обеспечить предприятию финансовую устойчивость.
Генеральный директор МУПП Наталия Жирнова назвала шаг «закономерным» и «логичным», поскольку трамвайная инфраструктура находится на балансе областного ООО. «Сразу проговорили с коллективом, что все социальные гарантии и уровень заработной платы, которая была повышена, при переходе будут сохранены. Этот вопрос даже не обсуждается»,— сказала она.

По итогам 2025 года чистый убыток МУПП составил 448,4 млн руб., тогда как годом ранее предприятие показало прибыль 193,4 млн руб. Выручка выросла на 3,3% — до 943,3 млн руб. с 913,5 млн руб. в 2024 году, тогда как себестоимость продаж увеличилась примерно на 53% — до 1,74 млрд руб. с 1,13 млрд руб. Валовый убыток составил 795 млн руб., убыток от продаж — 863 млн руб., результат до налогообложения — минус 488 млн руб.

По данным, которые гендиректор Наталия Жирнова приводила в мае 2026 года на заседании комитета гордумы, доходы за год составили 1,5 млрд руб., из них на перевозку пассажиров пришлось лишь 23%, а основную часть принесло оказание услуг концессионеру; расходы достигли 2 млрд руб., из которых 55% ушло на зарплаты. На балансе предприятия 169 трамваев и 191 троллейбус, социально ориентированный тариф составляет 27–30 руб. Именно разрыв между выручкой от перевозок и фактической себестоимостью работы парка объясняет валовый убыток: с 2022 года МУПП фактически выступает подрядчиком областного концессионера, сдавая ему трамваи с экипажами.
При этом в середине 2026 года в мэрии и гордуме признавали, что опытные водители трамваев и троллейбусов получают 170–200 тыс. руб.; как уточнялось, эти суммы складываются из базовой ставки, сверхурочных, оплаты работы в выходные и надбавок за квалификацию и стаж. Речь именно об опытных работниках: средняя зарплата по предприятию, по данным саратовских СМИ, составляет около 65,6 тыс. руб. Городу, по тем же оценкам, не хватает сотен миллионов рублей, чтобы удержать этот уровень; ситуацию поручено курировать вице-мэру Александру Борзову.
Одновременно предприятие испытывает дефицит кадров. О нехватке около 400 сотрудников — преимущественно слесарей — гендиректор МУПП сообщила в мае 2025 года на рабочем совещании в облдуме.
Штат на май 2026 года составлял 1163 человека.
Согласно бухгалтерской отчетности, активы предприятия на конец 2025 года составили 9,58 млрд руб. — на 66,5% больше, чем годом ранее (5,76 млрд руб.). Внеоборотные активы выросли на 51% — до 6,5 млрд руб., в том числе основные средства — до 6,2 млрд руб. (+52%). Оборотные активы увеличились на 110% — до 3,1 млрд руб. Капитал сократился на 94,6% — до 165 млн руб. (уменьшение на 2,9 млрд руб.). Долгосрочные обязательства снизились на 65% — до 515 млн руб. Краткосрочные обязательства выросли на 635% — до 8,9 млрд руб.
Денежный поток от текущих операций в 2025 году составил 3,87 млрд руб. при поступлениях по текущим операциям 5,92 млрд руб. Денежные поступления кратно превысили выручку. Инвестиционные операции показали минус 1,16 млрд руб., финансовые операции равнялись нулю. Чистое увеличение денежных средств за год составило 2,71 млрд руб.
На проект модернизацию трамвайных путей в городском бюджете на 2025 год было предусмотрено 3,14 млрд руб., на 2026 год — 1,33 млрд руб. Общая стоимость проекта оценивалась в 17,3 млрд руб., из которых 5,2 млрд составил грант из федерального бюджета, 6,5 млрд под 12% годовых предоставил ВЭБ.РФ и 4,3 млрд под 5% — Фонд национального благосостояствия. Таким образом, перевод функций на областной уровень не снимает долговую нагрузку, а перераспределяет ее.
МУПП «СГЭТ» выступает ответчиком в сотнях арбитражных дел. На середину октября 2026 года это 278 дел в роли ответчика и 73 дела в роли истца. Последний иск датирован 13 октября 2026 года.
Основную массу требований выдвигают ресурсоснабжающие организации. ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», ПАО «Саратовэнерго» и ООО «СПГЭС» регулярно подают заявления о взыскании долгов за электроэнергию, тепло и воду; суммы таких исков в прошлые периоды достигали 8–12 млн руб. за один эпизод. Арбитражный суд преимущественно удовлетворяет эти требования полностью или частично.
Комитет по управлению имуществом Саратова систематически судится с транспортным предприятием: муниципалитет требует оплаты за пользование земельными участками и объектами инфраструктуры, суммы исков варьируются от нескольких тысяч до сотен тыс. руб. Страховые компании — СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия», АО «МАКС» и АО «ГСК Югория» — взыскивают убытки по суброгационным требованиям, связанным с ДТП при участии городского электротранспорта; размер компенсаций обычно не превышает 1 млн руб. В реестре присутствуют и крупные корпоративные споры: так, ООО «С.И.Т.И.» требовало с МУПП более 42 млн руб. по договору аренды, рассмотрение дошло до кассационной инстанции. По итогам большинства процессов стороны заключают мировые соглашения или получают решения о частичном взыскании долга.
Банкротного производства в отношении МУПП в настоящее время нет. Межрайонная инспекция ФНС России по управлению долгом подала заявление о признании предприятия несостоятельным из-за задолженности свыше 37 млн руб.; оно было зарегистрировано Арбитражным судом Саратовской области 25 марта 2024 года. Уже 21 марта 2024 года задолженность была полностью погашена — об этом сообщал исполняющий обязанности замглавы администрации Саратова по экономике Олег Савенков, а 1 апреля 2024 года заявление возвратили истцу, суд его не рассматривал. По данным агрегаторов на середину октября 2026 года, налоговая задолженность у предприятия отсутствует, в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщений о МУПП нет.
Банкротные претензии к предприятию звучали раньше. В 2017 году заявление о несостоятельности МУПП подавало ООО «СПГЭС», производство по нему прекратили после погашения долгов по исполнительным листам.
В октябре 2026 года в областном ООО за одну неделю сменились два генеральных директора: Николая Токарева, руководившего компанией с весны 2024 года, 2 октября сменил Дмитрий Умершев, а 9 октября в ЕГРЮЛ внесли запись о Михаиле Аверине. К самому обществу и связанным с ним подрядчикам по трамвайному проекту предъявлены судебные претензии: 12 октября стало известно о трёх заявлениях АО «Московский Метрострой» к ООО «Саратовгорэлектротранс» — одно из них касается реконструкции маршрута № 6 и требования заключить дополнительное соглашение к договору генподряда. Подрядчик ООО «СП ТрансТоннельСтрой», получавший контракты на маршруты № 3, № 6 и № 8, числится ликвидированным с 31 августа 2026 года; летом 2025 года в его отношении было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее с исками к ООО «СГЭТ» из-за аванса обращалось ООО «ФракДжет-Строй», а в июле 2026 года апелляционная инстанция подтвердила взыскание 25 млн руб. с проектировщика СЗИК за некачественный проект реконструкции. По данным Checko, у ООО «СГЭТ» восемь арбитражных дел в роли ответчика, причём 100% суммы исковых требований приходится на иски к компании.

ООО «Саратовгорэлектротранс» зарегистрировано 25 апреля 2022 года. Учредителем в ЕГРЮЛ с 31 мая 2022 года указан субъект РФ — Саратовская область. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., среднесписочная численность работников по данным ФНС за 2025 год — 15 человек. По итогам 2025 года выручка ООО составила 185,3 млн руб. (+1%), чистая прибыль — 161,8 млн руб. (+47%), активы — 9 млрд руб. (+68%), собственный капитал — 407,3 млн руб. (+67%), при этом основные средства оцениваются лишь в 110 тыс. руб.: трамвайная инфраструктура, судя по отчётности, отражена в составе иных внеоборотных активов — вложений в концессионный объект и незавершённого строительства. Компания заключила 88 контрактов в системе госзакупок на 50,6 млрд руб.; на Федресурсе опубликованы сведения о 19 залогах имущества. Юрлицо также выступает заказчиком реновации саратовских трамвайных путей».

«После создания ООО „СГЭТ“ все пошло к передаче ему функций МУППа. Это финансовая нагрузка, которую город не в состоянии тянуть»,— считает депутат Саратовской областной думы, руководитель фракции КПРФ Александр Анидалов.
«Проблема не только в этом конкретном случае, а в самом подходе: мы строим шикарные набережные, ФОКи, бассейны, а потом выясняется, что местные бюджеты не в состоянии их содержать. Поэтому есть два пути. Либо пересматривать бюджетное и налоговое законодательство, чтобы у муниципалитетов хватало денег на содержание этих объектов. Либо передавать их на более высокий уровень, где есть реальные финансовые ресурсы»,— обозначил собеседник «Ъ», отметив, что, на его взгляд, «правильнее был бы второй подход».
Товарищ Анидалов назвал долги МУППа «хроническими» — они существовали уже 10 лет назад. «Не знаю, те ли это самые долги или новые, но они постоянно гасились за счёт бюджета. Раньше схема была многоступенчатой: город обращался к области, область выделяла средства, город гасил долг. Теперь одно звено убирается, и погашение будет идти напрямую от области. По большому счёту, город не тянул эту нагрузку даже со старой инфраструктурой, а с современной и дорогостоящей — тем более»,— заключил депутат.
По подсчетам “Ъ” из 15 последних лет убыточными для МУПа были как минимум пять.
«Если город перестает быть оператором перевозок, а областное ООО продолжает обслуживать трамвайную сеть, это не означает ни автоматического погашения долга, ни его автоматического списания»,— отметила в беседе с “Ъ” доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.
Собеседница предположила три сценария развития событий. Первый: кредиторы получат деньги от самого МУПП — за счет денежных средств, взысканной дебиторской задолженности и имущества, на которое допускается обращение взыскания. Второй: часть долгов останется непогашенной; при этом к новому перевозчику они автоматически не переходят — для перевода долга требуется согласие кредитора либо универсальное правопреемство при реорганизации, чего в данном случае не заявлено. Третий: ответственность может быть возложена на другое лицо при наличии самостоятельного правового основания — например, субсидиарная ответственность собственника при доказанном доведении предприятия до банкротства или ответственность контролирующих лиц.
«Если муниципалитет как собственник имущества дал обязательные указания, которые привели к несостоятельности предприятия, могут применяться специальные правила об ответственности собственника. Если действия или бездействие контролирующих лиц привели к банкротству либо существенно ухудшили положение кредиторов, возможно привлечение к субсидиарной ответственности. Если имеются основания оспорить сделки, вывести активы или установить иные нарушения, соответствующие требования могут предъявляться в суде», — объяснила госпожа Карапетова. Она также заметила, что МУПП не является собственником закрепленного за ним имущества, но «обычно обладает этим имуществом на праве хозяйственного ведения, а это самостоятельное имущественное право (ст. 294 ГК РФ), которое нельзя приравнивать к полному отсутствию активов».
«Муниципалитет как собственник не будет нести ответственность по долгам предприятия, но он может быть привлечен к субсидиарной ответственности, если кредиторы докажут, что банкротство вызвано его бездействием. Наиболее простой путь для кредиторов — доказать, что собственник изъял ликвидное имущество у компании-банкрота, а потом инициировал ликвидацию. Тогда суд может возложить на муниципалитет ответственность за долги МУППа»,— рассказала “Ъ” доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Ольга Борисова.
Сокращение числа унитарных предприятий — общероссийский процесс, отметила эксперт. По данным Федеральной антимонопольной службы, за 2020–2022 годы их число снизилось на 23%, что составляет более десяти тыс. организаций. «Ликвидация убыточного МУППа не является единичным случаем. Это планомерный процесс, запущенный государством для повышения эффективности работы в отдельных секторах экономики, позволяющий увеличить в том числе и бюджетные поступления»,— объяснила госпожа Борисова.