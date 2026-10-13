Пензенский губернатор призвал продолжать бизнес-миссии в Китай и страны СНГ
13.10.2026, 20:28
Предприятия малого и среднего бизнеса формируют треть валового регионального продукта Пензенской области. В данном секторе работает более 248 тыс. жителей. На заседании областного правительства рассмотрели вопросы, связанные с мерами поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Олег Мельниченко распорядился продолжить организацию бизнес-миссий в Китай, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Монголию для продвижения местной продукции на внешних рынках. С начала 2026 года более 2,7 тыс. субъектов МСП получили содействие от регионального фонда поддержки предпринимательства, а по линии экспортного содействия оказано 400 услуг.
Пять пензенских компаний подписали экспортные соглашения на общую сумму свыше 54 млн руб. Компания «Поручитель» за девять месяцев 2026 года выдала около 100 микрозаймов на 338 млн руб. и заключила 48 договоров поручительства на 404 млн руб., что обеспечило привлечение 1,7 млрд руб. кредитных средств для развития бизнеса.
Губернатор также дал указание обеспечить сопровождение реализации инновационного биотехнологического проекта ООО «Биокинетика» в Лунинском районе. Дополнительно поручено активизировать взаимодействие с индустриальными парками и провести анализ деятельности ИТ-компаний для определения стратегических направлений их дальнейшего развития.