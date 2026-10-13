Пензенский губернатор призвал продолжать бизнес-миссии в Китай и страны СНГ

Губернатор Олег Мельниченко распорядился продолжить организацию бизнес-миссий в Китай, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Монголию для продвижения местной продукции на внешних рынках. С начала 2026 года более 2,7 тыс. субъектов МСП получили содействие от регионального фонда поддержки предпринимательства, а по линии экспортного содействия оказано 400 услуг.